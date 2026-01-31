El Municipio desplegó un operativo de emergencia tras el fuerte temporal.
Ráfagas intensas, lluvia y granizo provocaron voladuras de techos, caída de árboles y daños en viviendas y espacios públicos.
El Gobierno Municipal de Cañuelas informó que, tras el fuerte temporal registrado ayer alrededor de las 16:30 —caracterizado por lluvias intensas, ráfagas de viento y episodios de granizo en algunos sectores— se activó de inmediato un operativo de emergencia para atender las distintas situaciones generadas en el distrito.
El dispositivo fue encabezado por las áreas de Servicios Públicos y Defensa Civil, en coordinación con los Bomberos Voluntarios, y contó además con la participación de Desarrollo Social, Asistencia Crítica y Salud.
Viviendas afectadas
Como consecuencia del fenómeno climático, se registraron cinco voladuras totales de techos en viviendas particulares:
-
Tres en el barrio Guzzertti
-
Dos en Chacras del Alba
Además, se reportaron daños en la Escuela N° 19 de La Noria.
En el barrio Maestra Gucetti, dos familias resultaron damnificadas por la pérdida total de techos. Ambas fueron asistidas de forma inmediata y contaban con lugares alternativos para alojarse. Durante la jornada de hoy se avanza con la provisión de materiales para la reparación de las viviendas.
Calles anegadas y árboles caídos
El temporal también provocó la caída de árboles y postes de media y baja tensión en distintos sectores, entre ellos:
-
Camino Panelo
-
Camino a La Noria
-
Camino al Cementerio
-
Zonas de Cañuelas Centro
-
Barrios San Ignacio y Unión 2
Durante la noche y la madrugada, los equipos municipales junto a los Bomberos trabajaron en la liberación de calzadas y la normalización del tránsito, con especial intervención en el Camino Panelo y el sector del Camino al Cementerio.
En Chacras del Alba, se asistió a dos viviendas:
-
En una se realizó un retechado provisorio
-
En la otra, el desprendimiento total del techo obligó a una intervención integral, que continúa en curso
Trabajo conjunto
Desde el Municipio destacaron el compromiso de todas las áreas involucradas y la colaboración de los Bomberos Voluntarios, al tiempo que agradecieron la comprensión de los vecinos mientras continúan las tareas de asistencia y normalización en los sectores afectados.