El Municipio desplegó un operativo de emergencia tras el fuerte temporal.

Compartir

Ráfagas intensas, lluvia y granizo provocaron voladuras de techos, caída de árboles y daños en viviendas y espacios públicos.

El Gobierno Municipal de Cañuelas informó que, tras el fuerte temporal registrado ayer alrededor de las 16:30 —caracterizado por lluvias intensas, ráfagas de viento y episodios de granizo en algunos sectores— se activó de inmediato un operativo de emergencia para atender las distintas situaciones generadas en el distrito.

El dispositivo fue encabezado por las áreas de Servicios Públicos y Defensa Civil, en coordinación con los Bomberos Voluntarios, y contó además con la participación de Desarrollo Social, Asistencia Crítica y Salud.

Viviendas afectadas

Como consecuencia del fenómeno climático, se registraron cinco voladuras totales de techos en viviendas particulares:

Tres en el barrio Guzzertti

Dos en Chacras del Alba

Además, se reportaron daños en la Escuela N° 19 de La Noria.

En el barrio Maestra Gucetti, dos familias resultaron damnificadas por la pérdida total de techos. Ambas fueron asistidas de forma inmediata y contaban con lugares alternativos para alojarse. Durante la jornada de hoy se avanza con la provisión de materiales para la reparación de las viviendas.

Calles anegadas y árboles caídos

El temporal también provocó la caída de árboles y postes de media y baja tensión en distintos sectores, entre ellos:

Camino Panelo

Camino a La Noria

Camino al Cementerio

Zonas de Cañuelas Centro

Barrios San Ignacio y Unión 2

Durante la noche y la madrugada, los equipos municipales junto a los Bomberos trabajaron en la liberación de calzadas y la normalización del tránsito, con especial intervención en el Camino Panelo y el sector del Camino al Cementerio.

En Chacras del Alba, se asistió a dos viviendas:

En una se realizó un retechado provisorio

En la otra, el desprendimiento total del techo obligó a una intervención integral, que continúa en curso

Trabajo conjunto

Desde el Municipio destacaron el compromiso de todas las áreas involucradas y la colaboración de los Bomberos Voluntarios, al tiempo que agradecieron la comprensión de los vecinos mientras continúan las tareas de asistencia y normalización en los sectores afectados.