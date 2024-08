El nadador Lorenzo Sigler ya piensa en Mar del Plata.

Compartir

A falta de un mes para la gran cita, la final de los Juegos Bonaerenses 2024 en su edición número 33ª. Ya empiezan a entregar los primeros clasificados por parte de Cañuelas. Cabe destacar que este año tuvo una inscripción récord en toda la provincia, rozando el medio millón de participantes. Al tiempo que en nuestro distrito el número asciende a mas de 3000 anotados, entre Juveniles, Adultos Mayores y deportistas adaptados que compiten en disciplinas deportivas y culturales. Desde cañuelasya.com tomamos contacto con el nadador cañuelense Lorenzo Sigler, juvenil de 17 años que ya tiene su pasaje a Mar del Plata.

Por: Oscar Heredia.

¿Primera vez que participas en Juegos Bonaerenses?

En bonaerenses vengo participando desde 2021, en la cual quedé segundo, logré clasificar el año pasado y este año 2024.

¿Cómo surgió tu amor por la natación?

Empezó cuando era chico, tendría 10 años, con un amigo del barrio que iba a nadar a la pileta de All Swing. Una vez me dijo que fuera a ver una clase, como era. Así que fuí y me gustó, empecé mas que nada para acompañarlo a él y hacer deporte. También mi viejo nadaba en Lobos y me gustaba ir también a verlo allá.



¿Con el correr del tiempo te fuiste enamorando mas de la natación?

Mas de la competencia diría yo. Empecé en Cañuelas, en 2022 me fuí para Lobos y el año pasado me fuí a Echeverría, hasta la actualidad.

¿En qué torneos participaste?

Yo pertenecía a la Federación de Natación del Oeste y competíamos por San Justo, Bolivar, Suipacha, Chivilcoy, Lobos… todo por esta zona.

¿Tu especialidad es?

Mi especialidad es pecho, las dos veces que fuí a Mar del Plata fue con pecho.

¿El año pasado con qué tiempo te clasificaste a Mar del Plata?

El otro año, sino recuerdo mal, fue 1´18´´34… y este año se me fue un poco el tiempo porque tuve que dejar de entrenar y fue 1´22´´40.

¿Cómo fue la competencia que te permitió clasificar a Mar del Plata?

Fue el lunes pasado en la pileta Aguas Abiertas (ubicado en el municipio de Esteban Echeverría) y es donde entreno habitualmente, hubo un nivel parejo mas que nada de Echeverría y Lobos, que fueron mis máximas competencias. Pero se pudo lograr la clasificación.

¿En Cañuelas no te podes entrenar?

No, no… en Cañuelas no hay ninguna pileta de 25m para entrenar. Hay dos que miden menos de 20 metros y la única de 25m se complica porque tiene azulejos en las paredes y no se puede nadar bien. Así que desde 2022 estoy viajando para entrenarme y competir.

¿Cómo son tus dias de viajes? El año pasado tenía que entrenar de lunes a domingos por la tarde, porque a la mañana estaba en el colegio (cursa el último en el Estrada), pero ahora estoy mas tranquilo con el tema de natación, lo estoy tomando mas tranquilo, pero aún así entreno de lunes a sabados.

¿Le dedicas mucho tiempo?

Me levanto temprano para ir al colegio, salgo, almuerzo y a las 14hs me voy a entrenar… llego a casa a las 21hs… me dicen todos que estoy loco. Me encanta la natación igual.

¿Te cuidas en las comidas y de salir con tus amigos?

En el verano me lo tomé con calma, salí una que otra vez, con las comidas también me cuido, pero un fin de semana un asado me como un asado.

¿Tus perspectivas para Mar del Plata?

El año pasado me quedé afuera del podio por 12 centésimas, venía ganando pero me ganaron a lo último. Este año vengo con esperanzas de por lo menos llevarme un podio, es a lo que apunto. Entreno para eso.

¿Al entrenamiento le sumas gimnasio?

Si, si gimnasio, deportólogo, kinesiología, todo.

¿Te fijas una meta en este deporte?

El año pasado tenía como objetivo correr los Nacionales en este 2024, dejé de entrenar y no pude competir. Pero estoy seguro que si este año no corría bonaerenses estaría compitiendo a nivel Nacional, ya que tenía los tiempos para clasificarme.. pero lo veo de acá a 5 años por lo menos un Odesur o un Sudamericano.

¿Tenés algun espejo en este deporte, a quien admiras?

Me gusta mucho Dante Nicola que es el pechista que me gusta como nada. Y después tengo como ídolo a Meolans.

¿La familia apoya siempre?

Si,si. mi vieja mas que nada, mi viejo también con el tema de llevarme a competencias.

¿Algo para agregar?

Que los que lean esta nota que disfruten su deporte, es hermoso practicar algún deporte.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

Asimismo dialogamos con el director de Deportes de la Municipalidad de Cañuelas, Adrián Monod, quien expresó «los bonaerenses vienen bien, la inscripción fue muy, muy buena y eso nos pone contentos». Y agregó «hasta el momento venimos bien, sabiendo que este año tenemos una etapa más -antes de Mar del Plata – que es el Interregional». Por último indicó «hasta el momento tenemos clasificado al equipo de cesto ball femeninos (IMEI), hay dos chicos en carrera, hace unos dias clasificó Lorenzo Sigler en natación», para finalizar comentó «gracias a los chicos por el buen comportamiento, a los profes y en especial a la intendenta Marisa Fassi que apoya fuertemente al deporte». En las próximas semanas se vienen varios viajes a distintas localidades y en los que se pueden dar más clasificados a la «feliz».

ADULTOS MAYORES

En este segmento ya sacaron pasaje a Mar del Plata, Santino Antonio – Noemi Torres en truco intergeneracional y

Gustavo Domínguez en natación.

Aún faltan competencias en Cultura y Deportes Adaptados.