El Programa de Integración Barrial sigue recorriendo los barrios de Cañuelas con servicios y atención directa

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La propuesta impulsada por el Gobierno Municipal volvió a desarrollarse este jueves en el barrio Santa Rosa, acercando salud, asesoramiento y actividades comunitarias a vecinos y vecinas. La iniciativa continuará la próxima semana en Alejandro Petión.

El Gobierno Municipal llevó adelante este jueves una nueva jornada del Programa de Integración Barrial en el barrio Santa Rosa, una propuesta que cada semana recorre distintos puntos del distrito con el objetivo de acercar servicios esenciales y fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad.

La actividad se desarrolló en la plaza ubicada en Colectora Ruta 3 y San Martín, donde vecinos y vecinas pudieron acceder de manera gratuita a distintos servicios municipales, asesoramientos y actividades pensadas para toda la familia.

Durante la jornada, personal del Hospital Hospital Ángel Marzetti realizó aplicación de vacunas antigripales, vacunación de calendario y controles básicos de salud mediante toma de signos vitales.

Además, desde la Secretaría de Relaciones Institucionales y Discapacidad se brindó asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y Pensiones No Contributivas, mientras que la Secretaría de Niñez y Adolescencia desarrolló actividades recreativas e informativas destinadas a las infancias y sus familias.

Desde el Municipio destacaron la importancia de la participación de los vecinos en cada encuentro y remarcaron que el programa continuará sumando áreas municipales para ampliar los servicios disponibles en cada jornada.

El Programa de Integración Barrial comenzó semanas atrás en el barrio El Taladro y continuará la próxima semana en la localidad de Alejandro Petión, consolidándose como una herramienta de cercanía y acompañamiento en los distintos barrios y localidades del distrito.

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