EL PROYECTO PARA CREAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CUENCA DEL SALADO VOLVIÓ A TENER DICTAMEN Y SERÁ TRATADO EN DIPUTADOS.

La posibilidad de que Cañuelas tenga su universidad nacional había perdido estado parlamentario luego de que la oposición se negara en dos oportunidades a dar quórum para tratar el proyecto. Este martes volvió aprobarse en Comisión y será nuevamente llevado al recinto.

Las comisiones de Educación, y Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación votaron este martes un dictamen de mayoría aprobando el proyecto de creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado.

En el Anexo C de la HCD se realizó la reunión conjunta de ambas comisiones, en el marco de la cual se trató la creación de tres nuevas instituciones de educación superior.

El proyecto fue presentado por la Diputada María Rosa Martínez con expediente 1752-D-2023 (Trámite Parlamentario N° 42) acompañando con su firma los diputados CAPARROS, MABEL LUISA; GINOCCHIO, SILVANA MICAELA; ALIANIELLO, EUGENIA; SOUTO, NATALIA MARCELA; PEREYRA, JULIO; GOLLAN, DANIEL; PAROLA, MARIA GRACIELA; HERNANDEZ, ESTELA; MOISES, MARIA CAROLINA; ARRICAU, CAROLINA NATALIA Y OSUNA, BLANCA INES.

La creación de la UNCS obtuvo dictamen favorable por parte del Consejo Interuniversitario Nacional en 2022 y en dos oportunidades fue incluida en el Orden del Día del diario de Sesiones, pero no pudo ser tratado por decisión de los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y otros espacios opositores que se negaron a dar el quórum necesario para llevar adelante las sesiones.

En el plenario de Comisiones, que fue presidido por la presidenta de la Comisión de Educación Blanca Osuna (FdT), junto a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Carlos Heller (FdT), se aprobó por mayoría la fundación de tres universidades nacionales, de acceso público y gratuito: además de la UNCS con sede en Cañuelas, se incluyen también la universidad Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la universidad de Saladillo en la localidad homónima.

En el debate los sectores políticos sentaron sus posturas respecto de la creación de nuevas universidades de acceso público y gratuito. Los diputados del FdT sostuvieron la necesidad que tiene Argentina de contar con más universidades, que significan «desarrollo, investigación, conocimiento y oportunidades para los jóvenes”.

“las universidades potencian el crecimiento económico del país, porque es evidente que va a haber más desarrollo tecnológico, más capacidad productiva y más cadenas de valor, en la medida que haya más universidades vinculadas con su medio”, aseguraron.

En cambio, Juntos por el Cambio manifestó su rechazo al impulso de nuevas universidades nacionales, al considerar como “una farsa” el sostenimiento de las mismas mediante el presupuesto nacional.

En las próximas semanas se avanzará buscando acuerdos para lograr que el proyecto sea incluido en la próxima sesión del 13 de septiembre, y especialmente se espera que la oposición no vuelva a impedir el tratamiento de este proyecto fundamental para el desarrollo universitario no sólo de Cañuelas sino de toda la región.

En varias oportunidades la comunidad de Cañuelas pidió por el tratamiento de este proyecto de Ley, por medio de convocatorias con presencia de instituciones intermedias de todo el Partido, docentes, directivos, consejeros escolares, concejales y funcionarios. También se realizó una campaña que reunió más de 5 mil firmas y que seguramente se intensificará en las próximas semanas.