EL “ROJO” COMENZÓ CON BUEN PIE

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Tras una larga espera, comenzó el camino del “Rojo” en el Pre-Federal, también denominado Liga Metropolitana de Básquet, certamen que entrega plazas para disputar el Federal 2027, tercer escalafón del básquet nacional.

Por: @oscarhh10

El equipo dirigido por Dionel “La Vieja” Sánchez tuvo un gran arranque y consiguió dos triunfos en sus primeras presentaciones. En el debut superó a Leandro N. Alem por 80-58 en el microestadio “Jorge Arín”, mientras que posteriormente venció como visitante a Estudiantil Porteño por 79-71, en Ramos Mejía.

La primera rueda del certamen finalizará a fines de septiembre. El próximo compromiso del “Rojo” será ante Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora, en el microestadio “Jorge Arín”.

Entre los equipos que integran el Grupo C también se encuentran Gimnasia y Esgrima La Plata, Club San Miguel, Deportivo Morón y Porteño Athletic Club de General Rodríguez, entre otros.

Ante este nuevo desafío, desde CañuelasYa.com dialogamos con el entrenador “tambero”, Dionel “La Vieja” Sánchez, quien dejó en claro cuál es la principal meta del equipo:

“El objetivo principal es clasificar para el Federal 2027. Vamos a ir por eso y tratar de estar lo más arriba posible”.

En ese sentido, agregó: “Ahora el objetivo primario es terminar entre los cuatro primeros”.

Refuerzos y armado del plantel

Consultado sobre la llegada de nuevos jugadores, Sánchez explicó: “Han llegado cuatro chicos y estamos esperando uno más que está al caer, así que vamos definiendo el equipo para dedicarnos al torneo propiamente dicho”.

El entrenador también analizó la exigencia de los rivales y destacó la paridad que presenta la competencia.

“Jugamos el primer partido con Alem, que tiene un gran equipo. Nosotros hicimos un gran partido, pero fue un resultado, si se quiere, hasta mentiroso, porque ganamos por 22 puntos. Ellos van a dar que hablar. Estudiantil Porteño, lo mismo. Tuvimos la oportunidad de sacar uno de visitante. Es una categoría muy dura y pareja”, señaló.

Sobre los próximos desafíos, agregó: “Gimnasia y Esgrima de Lomas es un equipo con chicos muy intensos, con una gran capacidad de gol y que defensivamente nos puede llegar a limitar. También está P.A.C. de Rodríguez, que ha contratado muy buenos jugadores con experiencia en el Federal. Va a ser un torneo muy duro porque es corto y con mucha cantidad de partidos”.

“Un equipo intenso e inteligente”

Con respecto al armado del conjunto “Rojo”, Sánchez se mostró conforme con el trabajo realizado junto a la dirigencia.

“Hemos logrado, junto a los dirigentes del club, armar un equipo bastante competitivo. Las expectativas son buenas. Esperemos poder estar a la altura de las circunstancias y cumplir los objetivos que nos hemos trazado”.

Además, definió la identidad que pretende darle al equipo con una particular frase: “Somos un equipo, como me gusta decir a mí, con las dos ‘I’: intenso e inteligente. Si logro convencerlos de ambas cosas y que puedan plasmarlo en el campo, mejor”.

El reconocimiento a los dirigentes

Por último, Dionel Sánchez destacó especialmente el esfuerzo que existe detrás de este nuevo desafío deportivo.

“Quiero destacar el esfuerzo y sacrificio que están haciendo los dirigentes del club. Es inédito lo que están haciendo y esto lleva mucho laburo atrás. Por ahí uno es el más visible por estar al frente del equipo, pero detrás está todo el resto de la gente involucrada y me saco el sombrero”.

Y concluyó: “Trato de defender lo que ellos están logrando y tengo un equipo de trabajo hermoso, porque da gusto. Este año volví al club y estoy súper agradecido. Dejan horas de trabajo para meterle pasión al club y al básquet”.