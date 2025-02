El Tango en voz de mujer.

Compartir

Por Martín Aleandro

La escena del tango local está protagonizada por la voz femenina de Fabiana Banegas. Hija de cantor de tango lleva en la sangre un legado que la atraviesa desde su infancia. Tangueras es un proyecto ambicioso y único en Cañuelas, doce cantantes mujeres interpretan tangos de todas las épocas. Ellas son protagonistas, muestran su belleza e imponen su voz sobre el escenario, están haciendo historia y marcando un camino a seguir a las nuevas generaciones. El viernes 7 de marzo Tangueras se presenta en La Sociedad, Nazca 386, Barrio Primero de Mayo a las 21hs. Espectáculo a la gorra consiente.

La historia del tango en voz de mujer es una historia de lucha, perseverancia y creatividad. Las mujeres han jugado un papel fundamental en la evolución y el desarrollo del tango, y siguen siendo una parte esencial de la escena del tango en la actualidad.

El tango, ese género musical y artístico que nació en la Argentina y Uruguay a fines del siglo XIX, tradicionalmente se ha asociado con la voz y la perspectiva masculina. Sin embargo, las mujeres han jugado un papel fundamental en la evolución y el desarrollo del tango. La inmigración europea y africana transformó la sociedad rioplatense. Las mujeres, en particular, jugaron un papel clave en la creación de la identidad cultural de la región. Carolina de la O, La Morocha, y Azucena Maizani fueron algunas de las primeras mujeres en interpretar y popularizar el tango en el siglo XIX.

En la década de 1920 y 1930, el tango se convirtió en un fenómeno cultural y musical que se extendió por todo el mundo. Las mujeres, como Tita Merello, Rosita Quiroga y Libertad Lamarque, se convirtieron en estrellas del tango y del cine sonoro, a su vez cantando y bailando en los teatros y los cabarets de Buenos Aires y Montevideo.

En los años 1950 y 1960, el tango experimentó una renovación gracias a la aparición de nuevas voces y estilos. Las mujeres, como Susana Rinaldi, María Graña y Elba Berón, se convirtieron en referentes del tango moderno, interpretando canciones de compositores como Astor Piazzolla y Horacio Salgán.

En la actualidad, las mujeres siguen jugando un papel fundamental en la escena del tango. Cantantes como María Nieves, Adriana Varela y Sandra Luna, bailarinas como María Nieves y Alejandra Mantinan, y compositores como Liliana Herrero y Verónica Scarpini, son solo algunas de las mujeres que están llevando el tango a nuevos horizontes.

En primera persona: Fabiana Banegas

Vos venís de una familia donde el tango siempre estuvo presente. ¿Qué recuerdos tenés de tu padre cantor de tango? ¿Sentís que llevás adelante su legado cultural?

Recuerdos de mi papá todos. Porque lo disfrute cantando, y compartiendo no solo la vida sino también las canciones que él cantaba con tanta pasión. De él heredé cantar con el corazón, su pasión y la forma de transmitir y entender al tango.

Me siento orgullosa de seguir sus pasos, y mis hermanos y mi mamá se emocionan mucho por el parecido que tengo con él, y la misma forma de cantar, sus ademanes, la forma de pararme…Quizás yo no me doy cuenta, pero la gente que lo conoció y lo escuchó cantar me para en la calle a contarme anécdotas, vivencias…y por supuesto siempre comparan el parecido que tenemos.

¿Cuándo comenzaste a interesarte especialmente en el tango como género para poner tu voz?

Desde que tengo uso de razón. Mi mamá Ana María Berto me leía los tangos como poesía, que en realidad es lo que son, y enseguida los entonaba con mí papá…También siempre nombro a mis abuelos, porque ellos desde muy chica me llevaron a vocalizar porque mis padres tenían que trabajar. Ellos hicieron mucho por mi educación vocal y estaban muy orgullosos que una niña de 6 años ya cantará tangos.

¿Cuándo surge el proyecto de la voz femenina en la música de tango: Tangueras?

Fue muy loco…y real… pasé por Juana De Arco y hablé con Nicolás, el dueño…le pedí una fecha…(algo rondaba en mí cabeza…), tenía todas las fechas dadas, pero no se había dado cuenta que diciembre traía 5 domingos…y sin dudarlo le dije: “¡dámelo!… ¡Algo voy a inventar!”. Me la da inmediatamente…el primer show fue un éxito increíble y ahí mismo quedamos para repetir en ese escenario tan importante de la escena cultural cañuelense.

El segundo paso fue buscar músicos. Pedí hablar con mi profesor Juan Fracchi del Ensamble de Tango y Leo Mennitto, otro maestro del cual hemos hecho cosas juntos y somos compañeros en el Ensamble del Instituto.

El tercer paso fue más rápido, en 20 minutos tenía la confirmación de estás 12 cantantes mujeres, talentosas, cada una con su estilo y distintas edades que no dudaron en decirme que sí…(Silvia Aristegui, Beatriz Barcia, Noemí Correa, Sandra Cherutti, Laura Ferro, Malena Grass, Paloma Hergenbether, Leila Inguanzo, Rosana Laurens, Gabriela Vázquez y Noelia Vivas). Los músicos armaron el repertorio que les pasé y luego vinieron los ensayos…

Cada una cantó el tema que más cómoda sintió, desde el principio siempre fueron dos temas, entre milonga, vals y tango, si se repetía se buscaba otro junto con los músicos que daban su opinión al ensayar.

¿Cómo ves la movida cultural en el Distrito de Cañuelas?

Cuando era chica recuerdo que no había demasiado…éramos el grupo de tango, y el grupo de folclore. Todo muy precario… no había apoyo de nada…triste…yo veía que mí papá siempre hacía movidas y pagaba de su bolsillo a los músicos. Los buscaba en su auto, traía de Monte al bandoneonista, las guitarras de Lobos… y después los llevaba… quizás al ser chica no me daba cuenta…pero qué movida que hacía con sus recursos. Mi mamá también lo ayudaba a pagar… Nunca ganancias… Siempre deudas… mí papá siempre les pagaba. Era todo a pulmón.

Hoy en día, gracias a esta gestión de Marisa Fassi y a la presencia del Instituto Cultural todo es diferente, hay músicos por todos lados, espectáculos todo el tiempo, y, aunque sea difícil de creer, nuestra sociedad es más abierta. Hay mucha gente relacionada al arte en todos sus lenguajes. Hay grandes músicos, cantantes, escultoras, pintoras y todo un semillero que va brotando y otro que está por venir. Cañuelas es tierra fértil para los jóvenes artistas. Una Tierra de oportunidades realmente.

¿Hay espacios para hacer arte en Cañuelas?

Respecto a los lugares… Hay más movidas que antes… Antes eran los Clubes… casi todos que traían figuras de lujo, como decirte…Al Estudiantes: D’areinzo, Al Cañuelas: Julio Sosa, Al Juventud: Argentino Ledesma, y seguiría nombrando un listado de artistas y orquesta increíbles. Lástima que se perdió y los Clubes ya casi ni funcionan, si en lo deportivo, pero no en números artísticos.

Hoy en día tenemos el Primero de Mayo que le está dando lugar a lo cultural. Obviamente el Instituto Cultural Cañuelas. El Teatro reinaugurado nuevamente, donde apostamos que se sume espacios culturales también. Juana de Arco y Baun como algo nuevo. Es un circuito bastante amplio para Cañuelas, hay shows casi todas las noches y lugar para todo tipo de música.