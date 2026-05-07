El Teatro Cañuelas presentó una cartelera cargada de figuras y espectáculos para mayo.

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El mes de mayo llega con una agenda repleta de propuestas al Teatro Cañuelas, que volverá a recibir a reconocidos artistas nacionales, comedias teatrales, shows musicales y espectáculos para toda la familia.

La programación comenzará el 8 de mayo con doble función. A las 19 horas se presentará la influencer y youtuber Nati Uboldi con “El Último Click”, una propuesta pensada para el público infantil y juvenil que combina humor, interacción y personajes icónicos de sus videos. Más tarde, a las 21 horas, llegará la comedia “Viuda e Hijas”, protagonizada por Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales, en una historia cargada de humor, secretos familiares y situaciones desopilantes.

El 10 de mayo será el turno de “Bloody Tango”, el espectáculo encabezado por Noelia Marzol, que combina danza, sensualidad y una puesta moderna para acercar el tango a nuevas generaciones. El show fue distinguido con el Premio Estrella de Mar a Mejor Compañía de Danza Nacional y cuenta con un importante despliegue artístico en escena.

La música tendrá uno de sus momentos más esperados el 15 de mayo con la llegada de Palito Ortega y su gira “El Regreso del Rey”. El histórico artista repasará clásicos que marcaron generaciones, en una noche cargada de nostalgia y emoción.

La agenda continuará el 16 de mayo con “Es Complicado”, obra protagonizada por Pablo Alarcón y Claribel Medina, quienes vuelven a compartir escenario en una historia atravesada por el amor, el desamor y el humor.

Finalmente, el cierre del mes será el 30 de mayo con el show de Pablito Castillo, una de las figuras más populares de las redes sociales, que llegará con “La Risa que me Parió”, un espectáculo familiar que mezcla humor, personajes virales y una fuerte producción escénica.

Desde la organización destacaron la variedad de propuestas para públicos de todas las edades, consolidando al Teatro Cañuelas como uno de los espacios culturales más activos de la región durante este 2026.