El Teatro de Cañuelas presenta su cartelera de noviembre con música, humor y espectáculos para toda la familia.

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Bruno Carabel, Once Upon a Time y La Jenny serán protagonistas de la programación de noviembre. Las propuestas incluyen un recorrido musical, una aventura llena de imaginación y un espectáculo de humor. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Platea Uno Tickets.

El Teatro de Cañuelas se prepara para recibir durante noviembre una variada programación artística que reunirá música en vivo, propuestas familiares y humor, con tres espectáculos destinados a públicos de diferentes edades.

La cartelera comenzará el sábado 7 de noviembre, a las 21:00, con la presentación de Bruno Carabel – Antología, un concierto en el que el artista repasará los momentos más destacados de su trayectoria musical.

La propuesta reunirá canciones representativas de sus discos, nuevas versiones, momentos acústicos e invitados especiales, acompañados por una puesta en escena que combinará música, relatos e imágenes. El regreso de Carabel al escenario cañuelense estará marcado por una celebración del camino recorrido junto a su público.

Las entradas tendrán un valor de $30.000 para platea, $25.000 para palco alto y $20.000 para pullman, más el costo de servicio. https://plateaunotickets.com/obra/9980/bruno-carabel-antologia?utm_source=chatgpt.com

El viernes 13 de noviembre, a las 18:45, será el turno de Once Upon a Time, un espectáculo que invita a recorrer distintos universos de la literatura infantil y juvenil a través de la música, la fantasía y la aventura.

La historia comienza cuando una niña abre un libro y descubre mundos inspirados en personajes y relatos como The Gruffalo, Peter Pan, El Principito, Harry Potter y Hércules, entre otros. La propuesta busca despertar la imaginación y transmitir la magia de las historias que acompañan a distintas generaciones.

Las entradas para esta función tendrán un valor de $20.000 para platea, más el costo de servicio.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre, a las 19:30, llegará La Jenny – Cachicalientas Tour, el nuevo espectáculo humorístico del personaje creado por Wali Iturriaga.

Después de varias temporadas en Mar del Plata y presentaciones en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, el humorista regresará con una propuesta completamente renovada, que incluirá monólogos, canciones, improvisaciones y situaciones disparatadas inspiradas en las relaciones personales, las redes sociales y la vida cotidiana.

Los valores de las entradas serán de $38.000 para platea, $33.000 para palco alto y $28.000 para pullman, más el costo de servicio.

Entradas y reservas

Las localidades para los tres espectáculos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Platea Uno Tickets, donde también se puede consultar la cartelera completa y las ubicaciones disponibles.

Con estas propuestas, el Teatro de Cañuelas continúa ofreciendo una programación cultural diversa, con alternativas para disfrutar de la música, el teatro y el humor durante noviembre.