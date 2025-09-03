Elecciones 2025: ¿Dónde voto?.

Compartir

Alerta por cambios en los padrones

Este 7 de septiembre todos nos movilizamos a emitir nuestro voto y decidir sobre el futuro del Distrito. El sistema democrático funciona de esa manera, es el pueblo quien elige en las urnas a nuestros gobernantes para que defiendan los intereses de las mayorías en el Concejo Deliberante. Por tal motivo es importante participar de la jornada cívica con el voto.

Por Martín Aleandro

Debido al reclamo de varios lectores de Cañuelas Ya, quienes manifestaron cambios en sus lugares habituales de votación, decidimos realizar esta nota informativa para colaborar en la organización de cada vecino este domingo particular. La semana pasada publicamos un QR donde a través del celular se brinda la información y ubicación del lugar donde votar. Así también, en cada barrio, en las esquinas, en la calle Libertad frente a la Municipalidad, frente a los Bancos Nación y Provincia, y en otras calles alternativas están las Mesas de informes de cada partido. En ellas les brindan la información inmediata y la dirección de la escuela.

Para esta elección intermedia estarán funcionando las siguientes instituciones: escuela EP N°3, escuela ES N°9, escuela EE N°501, escuela EP N°32, Centro educativo El jacarandá, Jardín La sagrada familia, escuela EP N°27, escuela EST N°1, escuela EP N°1, Cañuelas Futbol Club, escuela ES N°3 EXT 2030, escuela ES N°3, escuela EP N°15 / ES N°12 anexo, escuela EP N°34 / ES N°4, Polideportivo IMEI, escuela EP N°24 / ES N°12, escuela EP N°2, escuela EP N°11, Jardín N°909, escuela EPB N°17, escuela EP N°14 / ES N°14, escuela EP N°30, escuela ES N°1, escuela EP N°6, escuela EP N°20, escuela EP N°28, escuela EP N°33, EPB N°16 / ES N°5, escuela EP N°21, EP N°4, escuela N°8, escuela EP N°9.

Esperemos tener un domingo donde el compromiso como ciudadanos esté presente en las urnas, y a su vez, reclamemos el compromiso de nuestros representantes a la hora de sancionar leyes. La democracia es la representación del pueblo en el Concejo Deliberante, porque ahí, nuestros candidatos tienen que votar por nosotros que fuimos quienes lo pusimos a defender nuestros intereses.