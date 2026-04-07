Elecciones en la Sociedad Italiana de Cañuelas: propuestas, renovación y una mirada hacia el futuro de la institución.

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Dos listas competirán el 10 de abril por la conducción de la entidad, con eje en la participación de los socios y el fortalecimiento cultural del Teatro Italia.

La Sociedad Italiana de Cañuelas atraviesa días clave de cara a la renovación de su Comisión Directiva. El próximo 10 de abril, entre las 17:00 y las 20:30 horas, unos 165 socios activos podrán emitir su voto en la sede ubicada en Del Carmen 490.

La elección presenta dos listas con distintas miradas sobre el futuro de la institución, en un contexto donde se busca no sólo renovar autoridades, sino también aggiornar el funcionamiento y fortalecer el rol cultural dentro de la comunidad.

Uno de los candidatos es Silvano Morettin, actual tesorero de la comisión saliente —cargo que ocupa desde hace ocho años— y que en esta elección se postula como presidente encabezando una nueva lista. Desde su espacio, impulsa una propuesta basada en la renovación y en una mayor apertura institucional.

En ese sentido, Morettin expresó:

“Nosotros planteamos una renovación desde un lugar constructivo, entendiendo que es positivo abrir espacios para la participación de nuevos socios, gente comprometida, con ganas de aportar y que ya viene siendo parte activa de las distintas actividades de la institución. Creemos que es un proceso natural que fortalece y proyecta a la Sociedad Italiana hacia el futuro”.

Una propuesta centrada en los socios

Entre los principales ejes que plantea la lista que encabeza Morettin, se destaca como diferencial la participación activa de los socios en las decisiones de la institución, buscando que no sólo acompañen las actividades sino que también formen parte del proceso de construcción y gestión.

A esto se suma un plan de trabajo para que el Teatro Italia tenga actividad durante todo el año, apoyado en la experiencia de integrantes de la lista que participaron activamente en la organización de eventos durante 2025.

Otro de los puntos centrales es promover el crecimiento de la masa societaria, incorporando nuevos socios y generando propuestas culturales y sociales que convoquen a distintos sectores de la comunidad.

En esa línea, también se plantea la necesidad de modernizar la dinámica institucional, generando un espacio común donde convivan las tradiciones de la cultura italiana con otras expresiones culturales locales.

Por último, se proyecta un trabajo colectivo con los socios para la organización de un evento clave: los 150 años de la institución en 2028, una fecha emblemática que buscará celebrarse con una amplia participación de toda la comunidad.

Algunos de los puntos que resalta la lista encabezada por Morettin dentro de su propuesta de gestión.

Las listas en competencia

Lista 1

Presidente: Alberto Della Corte

Secretario: Pedro Díaz

Tesorero: Nicolás Capistrano

1er Vocal: Francisco Trípodi

2do Vocal: Silvina Longhitano

1er Vocal Suplente: Daniel Fassi

2do Vocal Suplente: Marcelo Di Giácomo

Junta Fiscalizadora: Valeria Ríos, Marcelo Sabino, Tomás Capistrano

Suplentes: Matías Dalsgaard, Leandro Aloe Trípodi, María Eugenia Della Corte

Lista 2

Presidente: Silvano Morettin

Secretario: Mauricio Trozzo

Tesorero: Oscar Zanabone

1er Vocal: Leandro Núñez

2do Vocal: Romina Costamagna

1er Vocal Suplente: Marianela Raggi

2do Vocal Suplente: Carlos Alberto Zucchi

Junta Fiscalizadora: Abigail Guidobono, Sergio Massarotto, Mariela Cassani

Suplentes: Antonio Luis Pecci, Claudia Patricia Nievas, Mario Giménez

La jornada electoral definirá el rumbo de una de las instituciones más representativas de la vida cultural de Cañuelas, en un momento donde el desafío pasa por combinar tradición, participación y renovación.