Emotivo acto del Club de Leones Cañuelas con cambio de autoridades y nuevas incorporaciones.

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En la noche del pasado sábado se llevó a cabo el acto por el 10mo aniversario del Club de Leones Cañuelas, plenaria de cambio de autoridades y jura de nuevas voluntades.

En una muy emotiva jornada juró como presidente Sebastián Gallardo para el período 2026-2027, siendo Diego – presidente saliente – quien le trasladó los honores. Dicha velada se realizó en el salón de la Sociedad Italiana de Cañuelas y contó con la presencia de Clubes Leos de distintos puntos de la Provincia, entre ellos estuvieron Berazategui, Ensenada, Capilla del Señor, La Plata Sur, General Rodríguez, Monte Grande, Ezpeleta y Las Flores. El punto mas alto y emotivo de la noche fue el momento de la Jura del propio Sebastián Gallardo quien al hacer uso de la palabra comentó «agradezco profundamente a mi familia, a mi couch, a mis amigos». A lo que agregó «compañeros, por estar esta noche acompañádome, Leones vamos por más servicio con humildad, compromiso, empatía omo siempre hacemos, muchas gracias a todos».

Por otro lado el presidente saliente Diego Baquero en su discurso de despedida del cargo enumeró los distintos logros del período 2025-2026 dentro del Club De Leones Cañuelas, las asistencias los más necesitados como el programa de «asistencia visual», la jornada de inclusión desarrollada en el predio ex Atilra con las distintas instituciones de asistencia a personas con discapacidad, entre otras menciones.

Sobre el final de la velada se tomó juramento a las nuevas voluntades Brenda Iglesias como Leon, Yazmín Rodríguez Leo-Leon y Zoe Garavaglia Leo-Leon.

Entre los principales cargos para el período 2026-2027 están Sebastián Gallardo, presidente; Elena Muerza, secretaria; Susana Costa, tesorera; Damián Castillo, vicepresidente, y Diego Baquero como coordinador.

Los conductores del evento fueron la ducpla integrada por Damián Castillo y la artista folklórica Yamila Cafrune quienes además leyeron la carta enviada por la Intendenta Marisa Fassi – quien no pudo estar presente por cuestiones de agenda – en la cual destacaba la noble tarea de Club de Leones, marcando su apoyo a la entidad. También hizo llegar su saludo la presidente del Rotary Cañuelas, Claudia Colombo.