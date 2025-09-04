Emotivo egreso de la primera cohorte de residentes del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner.

Compartir

El Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner (HCANK) vivió una jornada histórica con el egreso de su primera cohorte de residentes en salud, integrada por siete profesionales que culminaron su formación en distintas especialidades.

El acto, que se realizó en el auditorio de la institución, contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, junto a familiares y equipos de salud que colmaron el lugar en un clima de emoción y orgullo.

Una ceremonia cargada de homenajes

Durante la apertura, la consejera del Ministerio de Salud bonaerense, Diana Garcilazo, pidió permiso a los egresados para dedicar la ceremonia a la memoria de Roberto Fernández Meire, ex consejero por Cañuelas, a quien recordó como uno de los pilares del hospital desde sus inicios.

La presidenta del Consejo de Administración, Soledad Hidalgo, también dirigió unas palabras a los nuevos profesionales:

“La empatía fue el valor que más resonó en mi propia formación. Les deseo que en cada guardia y en cada acto de su labor siempre esté presente esa mirada hacia el otro”, expresó.

Autoridades presentes

Por el Ministerio de Salud de la Nación asistió Enrique Rifourcat, subsecretario de Institutos y Fiscalización, mientras que la representación bonaerense estuvo a cargo de Mario Rovere, director de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”.

También participaron los directivos del HCANK: Paula Pañiagúa (directora Ejecutiva), Carlos Basualdo (director Médico), Beatriz Firmenich (directora de Docencia, Ética Aplicada e Investigación), Gisela Cabral (directora de Enfermería) y Eduardo Salinas (director de Infraestructura, Tecnología y Soporte).

Los egresados

Los profesionales que recibieron medallas y diplomas fueron:

Lic. María Elisa López (Trabajo Social en Salud)

Dra. Soledad Saccone (Clínica Quirúrgica)

Lic. Yamila Baez (Enfermería en Atención del Paciente Crítico)

Dra. Milagros Herrera (Terapia Intensiva)

Dra. Macarena Pitalua Noguera (Clínica Médica)

Lic. Roberto Pallaro y Lic. Gabriel Saravia (Kinesiología)

Un hito fundacional

Desde la institución remarcaron que este egreso no solo marca el cierre de un ciclo de formación, sino también un punto de partida en la construcción de una tradición académica dentro del hospital.

La ceremonia finalizó con la plantación de un ciruelo en el hall del establecimiento. “Un árbol frutal como representación del fruto maduro y vivo de un proyecto que hoy comienza a dar sus primeras cosechas”, explicó la directora ejecutiva, Paula Pañiagúa.