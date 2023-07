Empató y sigue sumando.

Compartir

Fue 1 a 1 con Los Andes y sigue invicto en el Clausura.

Atrás quedo el magro torneo clausura que finalizó hace apenas una semana. Cañuelas dio vuelta la pagina y, si bien no tiene el mejor funcionamiento, el equipo muestra una mejoría y esta invicto en el clausura.

Este fin de semana recibió al siempre difícil Los Andes y las emociones llegaron en el comienzo del partido.

Pasado los dos minutos de juego, sorprendió el “Milrayitas”. Centro desde la izquierda y Matías González metió un gran cabezazo para poner el 1 a 0 y sorprender a muchos que recién se ubicaban en el estadio. http://palpitandodeportes.com.ar

Pero la reacción de Cañuelas fue casi inmediata. Tan solo cinco minutos después, Sebastián Montero definió de gran manera ante una mala salida del arquero López. Segundo gol consecutivo del delantero que viene de jugar en el futbol colombiano.

Lo que siguió fue una tenencia superior de la visita, pero sin demasiadas llegadas y un Cañuelas que se mostraba mas directo con la presencia de los “grandotes” Montero y Arguello en la delantera. Justamente el “Pupi” Arguello tuvo una chance clarísima en esa primera mitad con un remate cruzado que se fue apenas afuera.

Para el segundo tiempo la historia fue muy similar. Los Andes se hacia el dueño del balón, pero chocaban con la férrea defensa roja, en especial de Aguirre y Lillo, los centrales que tuvieron un correcto partido.

Por el lado de Cañuelas, no contó con muchas situaciones de gol, pero si contó con la más clara, otra vez, a través de Arguello. El ex Deportivo Merlo encaró mano a mano desde mitad de cancha, pero no pudo definir bien ante la salida del arquero.

Finalmente fue empate. Cañuelas mostró una leve mejoría en su juego y volvió a sumar como local. De esta manera acumula 6 partidos sin derrotas con 4 empates y 2 triunfos (sumando las dos ultimas fechas del clausura más las del clasura).

Por la próxima fecha, el Tambero visitará a Argentino de Quilmes.

FORMACIONES

Cañuelas: Nicolas Nocetti; Santiago Centurión, Carlos Aguirre, Gianfranco Lillo, Brian Guerrero; Julián Cano, Agustín Battipiedi, Juan Sebastián Ramírez, Agustín Pérez; Marcelo Arguello y Sebastián Montero.

Ingresaron: Nahuel Ríos, Mateo Mana, Santiago Álvarez y David Soria.

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Guido Segalerba, Mauro Martínez, Nazareno Fernández; Franco Rodríguez, Lucas Cañete, Alan Ortiz, Brandon Barbas; Matías González y Rodrigo Córdoba.

Goles: González (LA) y Montero (CFC)

Arbitro: Lucas Brumer