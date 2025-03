En el hospital Marzetti: Nueva jornada de testeo de sífilis y HIV.

Compartir

Este martes 1ro de abril se realizará una nueva jornada de testeo para detectar sifilis y VIH. El mismo se desarrollará entre 9hs y 12:30hs en el área de consultorios externos del hospital «Ángel Marzetti». Para conocer más al respecto desde cañuelasya.com dialogamos con Alejandro Sosa, médico generalista familiar.

¿De qué se trata la jornada?

El primero de abril vamos a realizar la sexta jornada de detección rápida de sífilis y HIV. El mismo es a través de un test rápido a partir de una gotita de sangre en poco más de 15 minutos se obtiene el resultado del virus del VIH ó de la bacteria de la sífilis.

¿Qué es la sífilis y VIH?

La sífilis es una enfermedad que se produce por una bacteria la que generalmente se contagia a través de las relaciones sexuales sin el uso de preservativo. Es una enfermedad que tiene cura, tiene la particularidad es que quizás cuando uno se contagia se está enfermedad presenta una lesión en la zona genital, en el hombre es más visible ya que tenemos los genitales hacia afuera, mientras que en la mujer la lesión aparece oculta adentro de la vagina y no se nota. La particularidad que tiene está lastimadura (es una úlcera) es que no duele, suele desaparecer después de unos 10 ó 15 días y quizás la persona cree que ya pasó esa enfermedad, pero en realidad permanece en la sangre la bacteria reproduciéndose y generando a largo plazo daños en otras partes del cuerpo y sobre todo si esa persona no realiza el tratamiento puede contagiar a otros vínculos si es que tiene relaciones sin el uso de preservativo. El VIH es un virus y mayormente también se contagia por vía sexual, si bien hay otras posibilidades a través del contacto con sangre ó secreciones o una lastimadura en la piel. Se previene usando el preservativo y este virus tiene la particularidad que ataca nuestro sistema de defensa, es muy complejo, si la persona que tiene el virus del HIV no realiza el tratamiento adecuado esa defensas pueden bajar tanto que la persona puede terminar enfermandose por cualquier virus, incluso pueda en el estado se SIDA (que es cuando la persona tiene el sistema inmulogico totalmente deprimido) morir por una enfermedad cualquiera, cómo una gripe. Si bien no tiene cura el VIH, sí tiene un tratamiento y hace que la calidad de vida de las personas sea prácticamente igual a la de una persona que no convive con el virus del HIV. Pero es importante el diagnóstico oportuno, que haga el tratamiento adecuado y con ese tratamiento – a veces – la carga viral pasa a ser indetectable y esa es la clave del tratamiento ya que si es indetectable ya no se transmite más. Es una de las consignas que se aplican hoy para la promo – prevención es indetectable e instransmisible por eso es importante que sepamos si la tenemos o no.

¿Hacia quienes está dirigida la jornada?

Es para toda la población mayor de 13 años, no es necesario ir acompañado/a por un adulto. No hay tope de edad asi que cualquiera puede realizarse el test este martes 1 de abril.

4) ¿Cómo es la jornada desde que la persona llega?

Al llegar se le asigna un número, el testeo es en forma confidencial, no tienen que abonar nada. Luego pasan por una etapa de pre consejería dónde se le brinda información sobre en qué consiste el testeo y sobre el periodo ventana de 30 días, que es el periodo en el cual si estuvo expuesto al virus o a la bacteria no va a salir en el testeo, ya que este testeo evalúa desde 30 días para atrás. Después de la etapa de preconsejería se pasa al testeo, se le hace un pinchazo en el dedo para obtener una gota de sangre que se deposita en el «cassette» y por último tiene la devolución conmigo en donde se le da el resultado y en el caso de ser positivo ya se le indica el tratamiento con penicilina (para sífilis) o los exámenes confirmatorios para corroborar o confirmar el VIH.

¿Hay tratamiento para quienes se le detecte alguna de las dos?

La sífilis se cura con una o tres dosis de penicilina, que es un antibiótico que se aplica de una inyección. En el caso de que dé positivo para VIH, se tiene que corroborar en el laboratorio del hospital Marzetti, una vez que se confirma se le da un turno protegido con el infectólogo del hospital para que corrobore los resultados y que realiza la carga de la persona para empezar a recibir el tratamiento de VIH.

El tratamiento, de dar positivo, para sífilis y VIH son totalmente gratuitos.