En el Parque de la Salud: Nueva jornada de donación para mascotas rescatadas.

Nuevamente se desarrollará una jornada de donación para mascotas. Será este sábado 15 de junio de 13 a 17hs en el Parque de la Salud, organizado por integrantes de nuestra comunidad y en ayuda a la proteccionista María De Matos Leitao. Desde Cañuelas ya.com dialogamos con Leitao y esto nos expresó.

Por: Oscar Heredia

¿Se viene otra jornada de ayuda a mascotas?

-Estamos organizando con Martina una colecta para los rescatados, en esta semana me tocó a mi (María De Matos Leitao en facebook), soy rescatista, me convocaron y acepté porque lógicamente se necesita. Es para todos los rescatados de la calle, porque a veces la gente no entiende que trabajamos mucho los rescatistas y cuando pedimos el «tránsito» es porque estamos colapsadas de animales. Personalmente tengo 60 perros y 31 gatos, algunos tienen más de 10 años conmigo, hay algunos cachorros a los que quiero encontrarles una buena familia. Quiero invitar a la gente que quiera ir al Parque de la Salud este sábado a colaborar con lo que puedan.

¿Con qué puede ayudar la gente?

-Lo que puedan ayudar, alimento, frazadas, medicaciones, algodón, pañales, de todo lo que el animal necesite en el momento. Uno usa todo, hasta una lata de dulce de batata que se usa de comedero.

Todo el mundo tiene un animal y sabe lo que se necesita.

Nosotros levantamos perros muy lastimados, también pueden traer vendas, gasas, cintas, todo eso se necesita por que son cosas muy costosas. De mi parte, que soy una persona independiente, no tengo socios, ni tengo ninguna ONG, nada. Cuando tengo un caso especial pongo en el facebook y hay muchas gente que me entiende y colabora. Se los agradezco de corazón, nunca me dejan sola. Ahora estoy atendiendo en el barrio La Balanza con perras que tienen TBT, perras con sarna, perras preniadas con TBT, de las cuales ya castré dos. Estoy juntando con una rifa, que me quedan pocos números, de unos premios hermosos para el día del Padre, para solventar la Vin Cristina (medicación).

¿Con este marco de crisis económica, creció el número de perros en la calle?

-Sí, si, hay muchos perros en la calle. Hay perros de raza en la calle que la gente los deja o se escapan, pero mayormente hay mucho abandono. Y con la crisis que estamos viviendo no es para menos. Por eso cuando damos las adopciones pedimos gente responsable.

Los animales son parte de nuestras familias. Eh dado en adopción a gente en Ezeiza, T. Suárez, Spegazzini, Lobos, Lujan, de todos lados me comentan, hago entrevistas primero y después me mandan fotos y eso me reconforta.

¿Las castraciones que lleva adelante el municipio ayudan?

-Sí totalmente, ayudan y estoy muy agradecida a la gestión de Marisa porque que hayan implementado en el partido de Cañuelas el móvil para castrar es espectacular. Cómo proteccionista muy agradecida con la gestión.

¿Cómo te encuentran en redes sociales y tu alias?

-En facebook estoy como María De Matos Leitao y el alias es de.matos.