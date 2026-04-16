En el San José: se viene un encuentro bien tradicionalista

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El próximo sábado 18 se llevará a cabo el 18º Encuentro de Sogueros y Guasqueros, junto con la 5ª Feria del Libro Criollo. El evento se desarrollará de 9 a 18 horas en la Sociedad de Fomento San José, ubicada en Rawson y Ameghino, con entrada libre y gratuita.

Por: @oscarhh10

La jornada es organizada por el programa radial Fogoneando, creado y conducido por Carlos Gallardo, y se ha convertido en un clásico para los amantes de las tradiciones criollas.

Cabe destacar que estos encuentros comenzaron en 2008 en el Club de Pesca, luego continuaron en la Sociedad de Fomento Sargento Cabral, donde se realizaron durante varias temporadas, para pasar posteriormente por el Comedor Juan XXIII y, en los últimos años, consolidarse en el barrio San José.

En diálogo con CañuelasYa, Gallardo señaló: “Este sábado tendremos sogueros y guasqueros, celebrando los 18 años de este encuentro. Además, se suman plateros, teleros y talabarteros como invitados, junto a la 5ª edición de la Feria del Libro Criollo”.

Asimismo, agregó: “Nuevamente la Sociedad de Fomento San José nos permite organizarlo allí. La temática es muy similar a la de años anteriores: entrada libre, gratuita y no se suspende por lluvia”.

En cuanto a la participación, Gallardo destacó: “Este año tuvimos la grata noticia de que varios jóvenes de Cañuelas se han interesado en participar y les hemos dado su espacio. Además, durante el encuentro realizaremos un reconocimiento a Juan Carlos Berón, socio fundador del centro tradicionalista El Cencerro de Peluffo, por su trayectoria como hombre campero y defensor de las tradiciones”.

Se espera la presencia de alrededor de 50 expositores provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con visitantes de ciudades como La Plata, 25 de Mayo, Las Heras, Laprida, Olavarría, Las Flores, San Vicente, Brandsen y Capitán Sarmiento, entre otras.

Entre los participantes confirmados se encuentran el taller de soguería a cargo de Elio Brasca, Carlos Cardera (proveedor de cueros), Patricio Echeto (cueros y lonjas) y Daniel Urturi (herrería y estribos), quienes formarán parte de una jornada que promete mantener vivas las raíces y tradiciones del campo argentino.