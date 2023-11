Compartir

Por Eduardo Vitali.

Quizás no mueva la aguja del resultado electoral. O sí. Pero el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, dominó el último debate presidencial. De entrada nomás, Massa se mostró sólido y Milei dubitativo. A través de toda su experiencia política, el tigrense logró incomodar durante toda la noche a su contrincante de La Libertad Avanza.

Esto quedó claro en el primer bloque temático: Economía. A pesar de los pésimos números de la economía doméstica, Massa, actual ministro de Economía, no pasó sobresaltos e incluso puso sobre las cuerdas a Milei.

“Respondé por sí o por no”, pidió el candidato de UP al consultarle a su rival si pensaba eliminar los subsidios, el Banco Central y otras ideas que planteó en la campaña.

“A mí no me vas a condicionar”, respondió el liberal, quien con explicaciones esquivas evitó responder sí o no. Este cruce, marcó por completo el termómetro del debate: Massa manejando los tiempos e incomodando a Milei.

“Decime ´sí o no´ si van a dolarizar la economía, si van a cerrar el Banco Central, si van a volver las AFJP”, continuo Massa.

Milei rechazó en principio las reglas de juego que buscó imponerle el candidato de Unión por la Patria, y le pidió que él brinde explicaciones sobre los “niveles de inflación del 300%, la pobreza del 40% y la indigencia del 10%”.

Cómo sea, y más allá de las pocas propuestas que ahondar por parte de ambos candidatos, Massa dejó bien el claro su estrategia para el balotaje: “Vos o yo”. Así, el candidato de Unión por la Patria antagonizó con el libertario para ir en busca de los indecisos.

“Javier esto es, el 10 de diciembre, vos o yo: no vine a discutir ni a Macri ni a Cristina ni el pasado, es vos o yo”, dijo el ministro- candidato. Todo un intento por desligarse del Kirchnerismo y, al mismo tiempo, enfocar el debate sobre la figura de Milei y no del expresidente.

La falta de dirigentes Pro y la chicana de Massa

“Tus nuevos compañeros te abandonaron esta noche”. De esa manera Massa le refregó en la cara a Milei el faltazo de sus nuevos socios políticos: los halcones del Pro.

La falta de dirigentes del Pro que apoyan al candidato de La Libertad Avanza abrió un manto de especulaciones. Inclusive, ni Mauricio Macri ni Patricia Bullrich, o algunos de sus satélites políticos, hicieron referencia al último debate presidencial.

Milei evitó referirse al tema, aunque luego del debate sí lo hizo su compañera de fórmula, Victoria Villarruel: “No sé por qué no vinieron”, respondió la candidata a vicepresidenta al ser consultada sobre el tema.

Similar respuesta dio la diputada nacional electa y posible canciller en un eventual Gabinete de La Libertad Avanza, Diana Mondino: “No tengo la menor idea de por qué no vinieron”.

En contrapartida, Massa tuvo invitados de diferentes espectros políticos, tratando de materializar su idea de “Gobierno de unidad nacional”. Con la presencia de De la Sota y Fein, el actual ministro de Economía buscó seducir al votante de Juan Schiaretti en Córdoba y de un sector de Juntos por el Cambio en Santa Fe, las dos provincias más grandes de la región núcleo, esquivas al kirchnerismo y que Massa quiere recuperar en una nueva etapa del kirchnerismo.

Además, Massa también invitó al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, la tercera provincia de la región núcleo, corazón del campo productivo. También invitó en esa línea al santafesino Omar Perotti, al auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Fue un debate más que favorable para Massa. Habrá que ver si le sirve para obtener un mayor respaldo electoral el próximo domingo, en una segunda vuelta que se vaticina más que ajustada.