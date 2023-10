En la novena edición del Mega Festival Abbott Rock se presenta el destacado artista Fena Della Maggiora.

Compartir

El Festival anual que se realiza en el pueblo de Abbott crece año a año y la grilla de artista se pone picante. El sábado 7 de octubre a partir de las 14hs se abre la tranquera a un encuentro familiar con eje en la música de rock. Tambores, circo, pelotero, expo de autos, artesanos, gastronomía y mucho más se suman para que el resultado sea una gran fiesta.

Por Martin Aleandro

En una tarde que se presentará calurosa pasarán por el escenario La Rockabillera del Sur, La Monky, Alud, Hexagrama, Circo al Cielo (Escuela de circo de Monte), Ke Kema (grupo de percusión del instituto Cultural Cañuelas), Los perdidos, Santiago Rojas y más. La musicalización estará a cargo de Dj`s Cesio y la gastronomía será bien de campera.

Fena Della Maggiora es un artista que atraviesa la escena rockera nacional de forma oblicua. En los incipientes años ochenta de la mano de Horacio Fontova se nutrió de magia, humor y buen gusto. De ahí en más su carrera quedó signada para siempre. Fena es un artista versátil: compositor, letrista, instrumentista, conductor, humorista, y como si fuera poco, y para redondear, buen compañero. Formó agrupaciones con Fito Páez, Charly García, Joaquín Sabina, Fabiana Cantilo, Lisandro Aristimuño, Kevin Johansen y más artistas de la escena nacional e internacional. Muchas canciones de él en la voz de Cantilo se convirtieron en grandes himnos de nuestra música. “Un pasaje hasta ahí” es un tema que no deja de sonar en las radios y se escucha en los ascensores, aviones y hasta en los hoteles alojamiento.

A la hora de definirse como artista Della Maggiora hace una distinción entre el compositor y el intérprete. Para él la posibilidad de poder cantar sus propias canciones genera una relación única, de todas formas entiende que muchos intérpretes se ponen en la piel del compositor provocando una versión distinta y contundente de una canción ajena. Fena lo define así: “…el interprete elije las canciones de otros, y no es lo mismo cantar lo que uno escribe. No estoy diciendo que sea mejor o peor, porque Frank Sinatra fue un intérprete, Luis Miguel es un gran intérprete. Entre las mujeres, Segal Costa, una cantante extraordinaria… son especialidades. El interprete es un especialista… un compositor interpreta de acuerdo a lo que siente cuando compone, y entonces no está pendiente de la interpretación porque lo que hace le sale de adentro…”. Sin más palabras, la cita es este sábado 7 en el pueblo de Abbott que queda sobre ruta 3 en el Km 92, camino a San Miguel del Monte.