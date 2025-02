En mayo en el San José: «Folklore de Mi Tierra» celebra 19 años.

Compartir

Cómo directora y fundadora está Adriana Ramírez, quien allá por el 11 de enero de 2006 junto a algunos padres decidieron armar la compañía de baile folklórico. Si bien la fecha de aniversario ya pasó están en los preparativos para el gran festejo, previsto para mayo en la Sociedad de Fomento San José. Por ello desde cañuelasya.com tomamos contacto con Ramírez.

Por: Oscar Heredia.

¿Cómo surgió «Imagen de Mi Pueblo»?

El 11 de enero cumplimos 19 años y lo festejamos en mayo siempre. Surgió…yo estaba en otro grupo, me retiré junto con mis hijas y por pedido de los padres y de los mismos chicos decidimos armar la agrupación para no dejar esto que es lo que nos gusta a todos.

¿Sos la fundadora?

Soy la fundadora junto a un grupo de padres que hoy no están, alumnos que tampoco están, quienes fueron los que me dieron la idea para yo fundara Folklore de Mi Tierra.

¿En ese momento cuántos eran?

En ese momento éramos un montón, tanto que inauguramos la primer peña y nos lanzamos como grupo un 11 de marzo de ese mismo año. En ese momento éramos 45 personas, estaban mis 3 hijas bailando conmigo, después eran nenes que empezaban y chicos que estaban en otros grupos.

¿En qué lugar empezaron a reunirse?

En ese momento estábamos en la Sociedad de Fomento Los Aromos, yo vivía en el barrio, así que ahí mismo ensayamos. Ya hace unos 16 años que doy clases en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, también estoy en la Sociedad de Fomento San José.

¿Han pisado Cosquín en reiteradas oportunidades?

Fuimos a Cosquín 4 veces. Alcancé a llevar a todo mi alumnado, hasta que no fuimos todos no nos quedamos tranquilos

¿Cosquín ya está y ahora qué?

YA dijimos sueño cumplido. Ahora vamos por otro escenario, nos encantaría ir a La Marcha de los Bombos ó el carnaval de La Rioja y esperamos poder cumplirlo.

¿Por los altos costos es difícil armar una peña?

Se trabaja en conjunto. Soy muy agradecida porque acá los papás trabajan prácticamente todos, yo trabajo un montón y la gente de Cañuelas nos ayuda un montón con publicidades. Los costos de los vestuarios y las modistas siempre salieron de las mismas Peñas que organizamos que son dos veces por año (mayo y septiembre). Nunca tuvimos que remar mucho porque también hemos tenido ayuda desde el municipio (para el sonido o el sitio).

¿Antes había más peñas que hoy?

Había más peñas, pero en ese tiempo había también – no te quiero mentir – 10 grupos de folklore en Cañuelas. Después desaparecieron muchos y prácticamente me quedé solita, por unos 3 ó 4 años y ahora surgieron un montón de grupos, agrupación o talleres. Hace un par de años están resurgiendo. Es bueno porque es algo sano, algo nuestro y es bueno que los chicos tiren para nuestro lado. En los tiempos que estamos es muy difícil que a los chicos les guste ésto, más los adolescentes que se vuelcan a otras cosas, no!?.

¿En lo personal qué significa el baile y el Folklore?

En lo personal estoy orgullosa de lo que logré, logramos, en la actualidad tengo mis dos hijos bailando, uno de ellos fue convocado de una compañía internacional de Malambo y días atrás filmaron para llevar material a todo el mundo. Mi corazón está satisfecho, baila mi hija y baila mi nieta también y mi nieto de un año y medio está iniciando también. En lo personal estoy realizada y contenta. El baile es un pedazo muy importante en mi vida y hay tela para rato porque la familia lo va a seguir.

¿Hay fecha para la peña?

Será en la Sociedad de Fomento San José, que es bastante grande, el 10 de mayo y esperamos traer a un buen artista como estamos acostumbrados a traer y que acompañe a todos los artistas de Cañuelas que vamos a estar invitando.

Días de ensayos martes y jueves, de 17hs a 20hs, en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre. Y los viernes de 19hs en adelanto en la Sociedad de Fomento San José. En facebook folklore de mi tierra. En Instagram Adri.ok12