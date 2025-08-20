En San Miguel del Monte, el “Oso” Ríos volvió a brillar con medallas.

Compartir

El pasado domingo, en el Polideportivo de San Miguel del Monte, se llevó a cabo el 14º Torneo de Taekwondo, evento que reunió a decenas de competidores de distintas localidades. Allí, el cañuelense oriundo de Máximo Paz, Darío “el Oso” Ríos, se destacó al conseguir dos medallas en taekwondo adaptado: oro en Habilidades Mixtas y plata en Formas.

Por: @oscarhh10

Ríos estuvo acompañado por su profesor sabón Hernán Ciurcina y por su coach Enzo Crespo. Además, integra la Escuela Sol de Oro, dirigida por el sabón Javier Fernández, institución que se consagró como la mejor del certamen al quedarse con la Copa por Escuelas, gracias al gran número de competidores y resultados obtenidos.

En diálogo con CañuelasYa.com, Ríos expresó:

“Fue muy emocionante el torneo, la pasé muy lindo con todos los objetivos que logré”.

Por su parte, Ciurcina destacó:

“Fue un torneo muy familiar y ameno, donde se pudo apreciar las distintas capacidades de los chicos y técnicas”.

La delegación de Sol de Oro de Máximo Paz estuvo integrada por ocho representantes, todos ellos subiendo al podio con medallas en distintas categorías, lo que reafirma el gran presente de la institución.

De cara al futuro, Ríos ya piensa en sus próximos desafíos: en septiembre volverá a competir en otro certamen regional, mientras que su gran objetivo es llegar en diciembre al Torneo Nacional de Taekwondo en San Salvador de Jujuy. En paralelo, trabaja intensamente con la mira puesta en rendir examen para obtener el Segundo Dan.