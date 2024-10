Es su 13° obra: Daniel Roncoli presentó su libro «El Aparador de Zulema».

Compartir

La sede de la biblioteca Nacional Mariano Moreno fue el lugar elegido por el cañuelense Daniel Roncoli para la presentación de su primera novela. El título de dicho libro lleva el nombre de El Aparador de Zulema y se desarrolló en la sala Augusto Cortazar.

Por: Oscar Heredia.

Desde Cañuelasya.com tomamos contacto con Roncoli quien el primera instancia nos comentó «tuve la fortuna de presentar en la Sala Cortazar de la Biblioteca Nacional El Aparador de Zulema que es una novela territorial, tiene que ver con mi lugar de anclaje en el mundo porque es la manzana donde nací, la manzana 61 de Cañuelas, comprendida por las calles San Martín – Rivadavia – Belgrano – Libertad. Asimismo agregó «es la búsqueda de la mitología de la manzana a traves de un dispositivo de ficción». Al ser abordado por esta faceta de escritor, muy presente en el último tiempo con distintas presentaciones, Daniel Roncoli indicó «la faceta de escritor es algo que yo siempre intenté desarrollar sobre todo porque la calidad de los trabajos que a mí me a tocado hacer son oficios o profesiones que tienen muchos contratiempos en lo que tiene que ver con la posibilidad de que sean sustentables». A lo que sumó «tanto la actuación como la escritura como el periodismo en su momento, generalmente son oficios que no generan demasiados medios, entonces la posibilidad de escribir tiene que ver con que es una industria personal que no necesita de una inversión adicional, uno puede escribir donde quiera y donde pueda, sin hacer una inversión». En esta misma línea el cañuelense expresó «puede desarrollarlo diariamente, de manera cotidiana, en ese sentido no hay inconvenientes, si uno después desea transformarlo en un libro evidentemente aparecen todos los requisitos de la producción comercial, que tiene que ver con encontrar una editorial, pasar el libro por la escofina de la edición profesional, ver como es el libro, cuantos libros se lanzan, donde sale». Con respecto a si está trabajando en otro libro manifestó «siempre estoy escribiendo 4 o 5 cosas a la vez, tengo pensado reediciones de libros que ya salieron que eran libros de caracter investigativo, de investigación periodística y que tuvieron algún tipo de valor agregado… eh conseguido cosas distintivas, novedosas y tengo ganas de ampliarlos», a lo que agregó «y en terreno de la ficción estoy trabajando con 3 o 4 cosas, tengo una novela terminada y avanzada, si todo va bien la voy a estar presentando a algunas editoriales para ver si interesa en estos días, el puntapié inicial es de asimetrías de dos boxeadores amateur que a uno le fue mal en lo deportivo y después tuvo un desarrollo importante… y al que le fue bien en lo deportivo después tuvo una vida mas compleja, es un triler una novela de acción que desde mi punto de vista tiene un poco de humor». Al hacer referencia y cómo vivió la presentación de la novela la última semana indicó «fue emotiva, muy cálida, tuvimos una afluencia de público grande teniendo en cuenta que fue un día de semana, hubo gente de Cañuelas y también de Capital, participaron los músicos Leo Mennitto en guitarra y Juan Fracchi en contrabajo». Para cerrar agregó «como disertantes estuvieron Horacio Convertini que es novelista y periodista, estuvo tambien José Marías Marcos que ademas de ser periodista, escritor y editor tiene el condimento que es un talento local ya que es de Uribelarrea». Para darle gran cierre a la velada capitalina el cierre del evento estuvo a cargo de Fabiana Banegas, quien interpretó un tango para el deleite de los presentes. Cabe mencionar que dentro del variado y rico material literario de Daniel Roncoli, este material en versión novela, es su 13° libro que sale a la luz en este caso bajo la edición de Planeta. Al tiempo que el material para el Aparador de Zulema lo tuvo a Roncoli recopilando lineas desde muchos años atrás, en este sentido nos comentó «este libro estuvo dentro de mí a partir experiencia de la narración oral y la memoria del barrio desde chico, en lo formal en lo que tiene que ver con la escritura es un libro que me demandó aproximadamente unos siete meses de trabajo contando la edición, la corrección y todo lo que dependía de mi como autor.