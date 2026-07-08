Escuela Sahira brilló en calle Corrientes.

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El domingo 5 de julio se desarrolló en el Teatro Astral el certamen de la Liga Internacional de Danzas Aeróbicas y Ritmos. La escuela cañuelense de danzas árabes Sahira participó con una destacada actuación que le permitió clasificar al torneo que se realizará en Villa Carlos Paz los días 2, 3 y 4 de octubre.

Por: @oscarhh10

La delegación cañuelense estuvo integrada por Melani Carricaburro, Karen Hirafield, Ludmila Salina, Brenda Galván, Alicia Ávalos, Ariadna Coitinio, Eli Mancuso y la profesora Norma Crespo.

En contacto con CañuelasYa.com, la profesora Crespo comentó: «Para mí fue una experiencia hermosísima. LID es una competencia internacional de muy alto nivel que te permite clasificar para Brasil y Egipto 2027».

Asimismo expresó: «Pudimos desplegar nuestro baile en grupal mix, danza con alas (1° puesto), hicimos doble bandeja con velas (1° puesto) y todas hicieron solistas».

Por último, Crespo indicó: «Siempre les digo a las chicas que nunca hay que compararse, cada uno da lo mejor que puede y como puede. Para eso es muy importante que le pongan muchas ganas».

Sobre el viaje a Villa Carlos Paz agregó: «Ahora vamos a empezar a trabajar y reunir fondos para poder costear el viaje a Córdoba. Ahí tenemos que desplegar lo mejor, corregir cosas y estar entre los mejores».