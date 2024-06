Escuela Técnica N° 1 «Coronel Manuel Dorrego: La docente Mariela Salé presentó un proyecto para que declare como Bien Patrimonial.

Compartir

A 51 años de la inauguración del edificio propio, la Escuela Técnica tiene una basta historia dentro de la educación cañuelense y su emblematico edificio tambien. Por ello la docente de Arte, Mariela Salé presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante Cañuelas para que «la técnica» sea declarada como Bien Patrimonial. Egresada en 2000 cómo Profesora Nacional en Bellas Artes (Escuela Nacional de Bellas Artes «Prilidiano Pueyrredón») actualmente brinda clases en la Estrada, a la que define cómo «mi casa» y en la industrial (con una mayor carga horaria).

Por: Oscar Heredia.

Cañuelasya.com dialogó con la docente y esto nos comentó.

¿Cómo es tu relación con la escuela?

En todas las escuelas empezé trabajando en Plástica, materia que se dicta en ciclo básico, y en ciclo superior desde 2014 se llama Arte. Y esta materia (arte) dictándole en ciclo superior de la Técnica, en la modalidad Maestro Mayor de Obra, es como que encontré en sitio perfecto para sumar desde la materia el aporte que que se puede hacer a la formación de los chicos que van a ser verdaderos profesionales en el área de la construcción. Ahora sumando todo lo que tiene que ver con la estética.

¿Hace cuánto que sos docente en la industrial?

En el año 2010 empezé en la Técnica. O sea que hace varios años que vengo con continuidad porque los chicos con los que trabajo en torno al tema Patrimonio son chicos con los que trabajo desde 1er, 2do y 3er año. O sea que hay como una cierta construcción a través del tiempo para mí y para los chicos. Y continuidad en el tiempo con los diferentes proyectos.

¿Presentaste una nota en el HCD para que se declare Bien Patrimonial a la Técnica?

Hace un par de años hicimos un trabajo con los alumnos sobre el área de lo social, parte de ese trabajo tuvo que ver con revisar los bienes ya declarados como Patrimonio por la ordenanza municipal del año 2006. Entre ellos no estaba la Técnica porque uno de los requisitos que tiene que cumplir un bien, para ser declarado como tal, es tener mínimo 50 años de antigüedad

En relación al Patrimonio. Yo vengo trabajando con patrimonio arquitectónico en las escuelas desde el 2015 de diferentes maneras. Un trabajo que llevamos desde la escuela técnica a la feria de ciencias Provincial en Mar del Plata en 2019, tuvimos muy buena respuesta por parte de arquitectos que eran docentes en otras escuelas técnicas. Entonces cuando vimos la seriedad con la que fui visto el proyecto yo desde ese momento sabía que tenía que formarme en el área de patrimonio arquitectónico, por un interés personal y como una formación como docente. El año pasado tuve la suerte de ser aceptada para hacer una diplomatura en Gestión e Intervención de Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad de Mendoza. La formación la verdad que fue un placer y el trabajo de cierre fue el análisis de la arquitectura y patrimonio local de la zona de residencia de cada uno. Yo aproveché la oportunidad para estudiar el bien de la escuela Técnica N° 1 de Cañuelas y volcar todo lo que tiene que ver con gestión, intervención, legislación, lectura edilicia, todo. Cómo el año pasado fueron los 75 años de la institución y los 50 años del edificio propio, asi que 1+1=2 aproveché la oportunidad y mi trabajo de investigación de cierre fue sobre el edificio. Este era el momento para hacer la solicitud de declaratoria. Y también un poco dentro del marco de en el que se encuentra la escuela a nivel edificio, ya conocido por todos el estado del edificio a nivel de taller, infraestructura e instalación eléctrica, medio que fue un escenario inesperado para hacer esta declaratoria. Pero no deja de estar a fin a lo que se solicita que es revisar las responsabilidades sobre el bien y preservarlo en todas las formas posibles. Preservar las instalaciones es evitar riesgos.

¿Con esta declaratoria el edificio seria más protegido y cuidado?

Si. Cuando se busca una declaratoria se busca preservar a futuro la mayor integridad, omisidad y originalidad de un edificio siempre y cuando no haya por ejemplo un riesgo como es una instalación eléctrica. Por ejemplo si vos tuvieras los cables de tela originales de las viejas edificaciones, podes dejarlo a la vista, pero tiene que estar inhabilitado y tenés que asegurar el bien evitando riesgos actualizando las instalaciones. Y la verdad que hacer ese trabajo sería muy fácil y significaría costos extras porque se supone que el sostenimiento de la infraestructura edilicia para un edificio educativo tiene que estar ya dado por la provincia de Buenos Aires. O sea que declararlo Bien no significaría extras en ningún aspecto, la gestión de los recursos ya está dada naturalmente, es simplemente ponerlo en acción con las responsabilidades que conlleva revisar que las autoridades que habilitan tanto las obras como los fines de obra hagan el trabajo que tienen que hacer. De la manera responsable que el título y la materia conllevan.

¿Tu nota ya entro el concejo deliberante? ¿A nivel provincial también?

Declararlo a nivel municipal no obliga a solicitar una elevación a nivel superior, pero supuesto que sería el siguiente paso. Porque pasa que para solicitarlo a nivel de la Provincia es necesario que primero sea reconocido a nivel municipal para que las autoridades… porque no puede ir particular, tiene que ser por medio de las autoridades competentes. Lo ideal sería, por un montón de consideraciones, que tenga una declaratoria provincial.