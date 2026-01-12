Escuelas Abiertas de Verano: creció la participación de chicos y chicas en 2026.

Compartir

El inicio de 2026 marcó un notable aumento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que asisten al programa Escuelas Abiertas de Verano, que funciona en 14 sedes distribuidas en todo el distrito de Cañuelas.

Así lo confirmó el presidente del Consejo Escolar de Cañuelas, Guido Peralta, quien detalló que el programa se desarrolla en las escuelas primarias N° 3, 4, 6, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 28, 33 y 34; el Jardín de Infantes N° 918; y la Escuela Secundaria N° 2.

En diálogo con cañuelasya.com, Peralta destacó el crecimiento de la matrícula y también expresó su preocupación por el desfinanciamiento del sistema educativo público, en particular de las Escuelas Técnicas, por parte del Gobierno nacional.

Por: @oscarhh10

—¿A cuántos chicos alcanza el programa Escuelas Abiertas de Verano?

—Iniciamos el año con 750 chicos, y es importante remarcar que hasta el 31 de enero pueden sumarse niños y adolescentes de entre 3 y 18 años, sin necesidad de concurrir habitualmente a la escuela donde funciona la sede. Pueden acercarse libremente a cualquiera de los 14 espacios disponibles.

Desde el Consejo Escolar lo celebramos mucho porque entendemos que es un programa fundamental para la recreación, el cuidado y la inclusión. Además, contamos con dos espejos de agua muy importantes: la pileta de La Escaloneta (Barrio Libertad) y la pileta de SMATA en Petión. En el contexto socioeconómico actual, Escuelas Abiertas de Verano garantiza también desayuno y almuerzo, lo que lo convierte en un programa integral.

—¿Cómo es un día para un chico que asiste al programa?

—La jornada se desarrolla de 8:30 a 12:30, según lo que organizan los equipos directivos de cada establecimiento. Hay coordinadores, profesores y profesionales a cargo. No solo se realizan circuitos pedagógicos, sino también prácticas acuáticas con personal capacitado, actividades recreativas y tareas didácticas.

No hay calificaciones: todos están invitados a participar, compartir y pasar un buen momento, algo muy necesario en este contexto.

—¿Creció la matrícula respecto al año pasado?

—Sí. En 2025 teníamos alrededor de 650 chicos, y este año ya los superamos por más de 100. Al finalizar enero tendremos el número definitivo, pero el crecimiento es claro en todo el distrito.

—¿Se encuentran con situaciones sociales complejas?

—Sí, lamentablemente hay necesidades extremas. Nos pasa que muchos chicos llegan los lunes con hambre porque no han podido comer bien durante el fin de semana. Esto refleja una crisis económica profunda. Las escuelas se han convertido en un primer espacio de contención social, y lo vemos todos los días.

Quiero destacar especialmente a la Escuela Secundaria N° 2, que este año se sumó al programa y recibe también a alumnos de la Primaria N° 11.

—¿Gracias a quiénes se puede sostener el programa?

—Al compromiso del gobernador Axel Kicillof, de la intendenta Marisa Fassi, y de todo el trabajo articulado entre la Provincia, el Municipio y quienes formamos parte de la gestión educativa. También quiero agradecer especialmente a docentes, profesores y auxiliares, que hacen posible que el programa funcione durante todo enero.

—¿El Gobierno nacional busca desfinanciar la Escuela Técnica?

—El Gobierno nacional tiene una visión clara de desfinanciar el sistema público y particularmente a la Escuela Técnica, y eso hoy está sucediendo. En contraposición, en Cañuelas tuvimos una inversión histórica en la Escuela Técnica, con obras en los talleres gestionadas por la Provincia y el Municipio.

Además, seguimos avanzando con el proyecto de la Escuela Técnica N° 2 en Vicente Casares, anunciado oportunamente por la Intendenta. Son dos visiones opuestas: quienes creemos en la educación, el trabajo, la producción y la capacitación, y quienes apuestan a otro modelo que muchas veces resulta difícil de entender.