Este sábado 27: jornada solidaria de “Quemando Combustible” a beneficio de Ramón Ruiz.

Compartir

La comunidad de Cañuelas vuelve a poner en marcha su espíritu solidario. Este sábado 27 de septiembre, el Club Motoquero “Quemando Combustible” abrirá sus puertas para una jornada solidaria destinada a colaborar con Ramón Ruiz, vecino de la ciudad e integrante de la entidad, quien atraviesa un complejo tratamiento por artrosis avanzada de rodillas y lesiones meniscales.

Por @oscarhh10

“Ya tuve más de 10 sesiones de kinesiología, me infiltraron y ahora estoy con sesiones de tratamiento con plasma; no hay obra social que te cubra este tratamiento y cada sesión cuesta 70 mil pesos”, contó Ruiz a CañuelasYa. A esta situación sanitaria se suma una coyuntura laboral delicada: desde hace algunos meses su empresa dejó de abonarle el sueldo, con reserva de puesto por un año hasta el alta médica, pero sin goce de haberes.

Desde el club, Ricardo Assad explicó el sentido de la convocatoria: “No dudamos en tenderle una mano a Ramón, que es un amigo. Desde el Club ya se lo ayudó con recursos, pero en esta ocasión abrimos las puertas para toda persona que quiera participar y ayudar, sea motociclista o no”. Y detalló: “Habrá distintas bandas de rock, servicio de cantina y un pool libre y gratuito que se puede usar con la consumición. Quienes ya vinieron saben de lo que hablamos; a quienes no, los invitamos a sumarse y conocer el club”.

La institución, que lleva 19 años en Cañuelas, convoca a vecinos y vecinas a acercarse a Brandsen 142 para compartir música, buena compañía y colaborar con la recuperación de Ramón. Según expresó el propio Ruiz, también desea agradecer al equipo profesional especializado en rodillas del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que lo viene acompañando en este proceso.