Estudiá en Cañuelas: abren la inscripción a una Diplomatura Universitaria en Producción Ganadera.

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La propuesta de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora tendrá una duración de un cuatrimestre y se dictará de manera presencial en Cañuelas. La cursada comenzará el 16 de octubre y la inscripción permanecerá abierta hasta el 14.

Ya se encuentra abierta la inscripción a la Diplomatura Universitaria en Producción Ganadera y Utilización de Forrajes, una propuesta académica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) que podrá cursarse en Cañuelas.

La diplomatura tendrá una duración de un cuatrimestre, con modalidad presencial, y comenzará a dictarse el 16 de octubre. Las clases se desarrollarán los viernes de 18 a 22 horas y los sábados de 9 a 13 horas.

La propuesta está orientada a brindar herramientas teóricas y técnicas vinculadas con la producción ganadera y el aprovechamiento de los recursos forrajeros, dos áreas de especial importancia para la actividad agropecuaria de Cañuelas y la región.

Entre los contenidos previstos se encuentran producción vegetal, manejo de recursos forrajeros, nutrición animal y maquinaria agrícola. También se abordarán aspectos relacionados con el manejo de pasturas y verdeos, conservación y utilización de forrajes y gestión de recursos en establecimientos ganaderos.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa Puentes, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en articulación con municipios y universidades. El programa busca acercar la educación universitaria a distintas localidades bonaerenses, ampliar la oferta académica y promover propuestas vinculadas con las actividades productivas y de servicios de cada región.

Inscripción y consultas

La inscripción permanecerá abierta hasta el 14 de octubre y se realiza mediante un formulario online.

Para consultas, los interesados también pueden acercarse a la Oficina de la Secretaría de Educación, ubicada en Del Carmen y Libertad, Cañuelas, de lunes a viernes de 8 a 18 horas.

También se encuentra disponible el correo electrónico educacion@canuelas.gob.ar.