Éxito de la Peña Solidaria organizada por Rotary Club Cañuelas.

La Sociedad de Fomento San José se convirtió en el epicentro de una noche cargada de música, danza y emoción. La Peña Solidaria organizada por el Rotary Club Cañuelas superó todas las expectativas: más de 7 millones de pesos recaudados que ya fueron entregados a las instituciones beneficiarias.

El encuentro, que reunió a artistas, vecinos, instituciones y colaboradores, dejó en claro que la cultura y la solidaridad pueden ir de la mano cuando existe un objetivo común: ayudar a quienes más lo necesitan.

Recaudación récord y entrega de fondos

Gracias a la participación masiva del público, se alcanzó la suma de 7 millones de pesos, que se tradujo en 3,5 millones de pesos para cada institución beneficiaria: el Hogar Santa María del Rosario y el Hogar de Ancianos San José.

La entrega formal se llevó a cabo el martes 19 de agosto durante la reunión semanal del Rotary. Por el Hogar San José estuvieron presentes su presidenta, Silvia Mogliaso Biato, y la secretaria Ana María García de la Rosa. En representación del Hogar Santa María del Rosario participaron su presidenta, María Luisa Cladera, y la secretaria Marcela Magliano.

Una fiesta popular organizada en equipo

La peña fue organizada por Rotary Club Cañuelas, la Rueda de Familia, Rotaract Cañuelas e Interact Cañuelas, con la coordinación artística de El Fogón de los Domínguez, que logró transformar la velada en una auténtica fiesta popular.

Agradecimientos

La organización destacó la colaboración de comercios, empresas locales y vecinos que hicieron posible el evento, entre ellos: Benny Pizza, Corralón Peteto Caeiro, Cotillón Carolita, Cuarto Vagón Forrajería, Distribuidora Eslabones, Distribuidora La Finaco, Distribuidora Zucchi, El Bodegón de Los Ponce, Grabya SRL, Helioquímica, Hueney Bar, La Imprenta, La Panadería, La Parrilla Restaurante, La Yunta, Los Serafines, Municipalidad de Cañuelas, Optisejas, Panadería Don Lucio, Panadería Emanuel, Panadería La Alemana, Papelera del Pueblo, Restaurante Las Rejas Taylor, Supermercado Lilo, Supermercado Plaza, Tienda de Útiles, Verdulería El Castillo, YPF Alonso Hnos, entre muchos otros.

Un reconocimiento especial se llevó el equipo de asadores integrado por Santiago Lespada, Francisco Paiva y Jesús Beruete, quienes deleitaron a todos con su trabajo, y los artistas que brillaron sobre el escenario: Beto Díaz, Cenizas, Compañía de Danzas El Rejunte, Matices de la Danza, Salvi y Seba, y Sandra de la Vega.

Solidaridad que transforma

El éxito de esta Peña Solidaria se vivió como un verdadero logro colectivo. Cada aporte, cada presencia y cada gesto de apoyo fueron la prueba de que la solidaridad y la amistad siguen siendo motores de cambio en la comunidad de Cañuelas.

Rotary Club Cañuelas agradeció profundamente a todos los que se sumaron y renovó su compromiso de seguir trabajando en acciones que fortalezcan los lazos comunitarios.