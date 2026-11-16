Compartir

La última jornada de la Expo Cañuelas y Fiesta Provincial del Dulce de Leche reunió a miles de visitantes en el predio ferial. El espectáculo de La Konga, la premiación de los mejores dulces de leche y el reconocimiento a los stands destacados marcaron el final de tres días de intensa actividad.

La Expo Cañuelas 2026 y Fiesta Provincial del Dulce de Leche finalizó este domingo 15 de noviembre con una convocatoria estimada de 60 mil personas durante su última jornada. El cierre de la exposición estuvo marcado por una masiva presencia de público, que acompañó las propuestas comerciales, gastronómicas, productivas y culturales desarrolladas a lo largo de los tres días.

Desde las primeras horas del domingo, familias de Cañuelas y visitantes de distintas localidades de la región recorrieron los espacios de emprendedores, empresas, productores e instituciones que participaron de una nueva edición de uno de los eventos más importantes del calendario local.

La Konga protagonizó el cierre musical

La programación artística del domingo tuvo como protagonistas a Álvaro Navia y Emiliano Corbalán, mientras que el cierre estuvo a cargo de La Konga, que convocó a una multitud frente al escenario principal.

El escenario alternativo también ofreció diferentes espectáculos y presentaciones de artistas locales y regionales, completando una propuesta cultural que acompañó las tres jornadas de la exposición.

Se conocieron los ganadores del Concurso de Dulce de Leche

Durante la jornada se realizó la entrega de premios del Concurso de Dulce de Leche Cañuelas 2026, uno de los acontecimientos centrales de la fiesta.

En la categoría Dulce de Leche Familiar, el primer premio fue para Lácteos Windy, seguido por Guatan y Lácteos Mayol.

En Dulce de Leche Repostero, el ganador fue Milagros del Sol, mientras que Lácteos Don Victorino obtuvo el segundo puesto y Finca La Caramela el tercero.

En Saborizados y Agregados, Milagros del Sol consiguió el primer premio con su variedad de naranja y el tercero con frutilla. El segundo lugar fue para Guatan, con cacao.

En la categoría PUPAAs, el primer puesto correspondió a La Agroapicola Mundver, con su variedad de miel y ron; el segundo a Silvestre DDL y el tercero a La Emilia, con su variedad con Fernet.

Por su parte, Lácteos Mayol recibió el reconocimiento del público, que lo eligió como su dulce de leche favorito.

Molino Cañuelas obtuvo el primer premio al mejor stand

La organización también distinguió a los espacios más destacados de la exposición. Molino Cañuelas obtuvo el primer puesto, Tierra de Oportunidades quedó en segundo lugar y la Universidad de Morón completó el podio.

Además, Banco Provincia y la Escuela Industrial recibieron menciones especiales por sus respectivas presentaciones.

Fassi destacó el trabajo generado durante la fiesta

La intendenta Marisa Fassi, acompañada por el vicepresidente del Parlamento del Mercosur, Gustavo Arrieta, participó de la ceremonia de premiación y realizó un balance de las tres jornadas.

“Fuimos bendecidos con tres días hermosos, en los que hubo trabajo para nuestros vecinos y vecinas”, expresó la jefa comunal, quien agradeció a los trabajadores municipales, instituciones, productores, emprendedores, artistas y organizadores que participaron del evento.

Una edición que volvió a convocar a miles de visitantes

La Expo Cañuelas 2026 reunió durante tres días a empresas, comercios, productores, emprendedores, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad, consolidando un espacio de promoción para la actividad económica, cultural y productiva del distrito.

Con una última jornada que alcanzó una asistencia estimada de 60 mil personas, la Fiesta Provincial del Dulce de Leche cerró una nueva edición multitudinaria, en la que la producción local, la gastronomía y los espectáculos fueron protagonistas.