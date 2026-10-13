Expo Cañuelas 2026 y Fiesta Provincial del Dulce de Leche: tres días de producción, gastronomía y grandes espectáculos.

Compartir

Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga serán los principales artistas de una nueva edición de Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Predio Ferial de Cañuelas. El evento reunirá a empresas, productores, emprendedores e instituciones, con una amplia muestra comercial, propuestas gastronómicas, actividades culturales y el tradicional concurso que elegirá al mejor dulce de leche.

El Gobierno Municipal se encuentra trabajando en la organización de una nueva edición de uno de los acontecimientos más convocantes de la región, que cada año recibe a miles de visitantes de Cañuelas y de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Durante tres jornadas, el Predio Ferial ubicado sobre la Ruta Nacional 205, a metros del acceso a la Autopista Ezeiza-Cañuelas, se convertirá en un gran espacio de encuentro para disfrutar en familia y conocer todo lo que el distrito tiene para ofrecer.

La muestra comercial será uno de los principales atractivos de Expo Cañuelas 2026, con la participación de empresas, industrias, comercios, productores, emprendedores, establecimientos educativos e instituciones que expondrán sus productos, servicios y proyectos, reflejando el potencial productivo, comercial, turístico y cultural de una ciudad en permanente crecimiento.

La gastronomía también tendrá un lugar destacado, con una amplia variedad de propuestas para todos los gustos y espacios especialmente preparados para que los visitantes puedan disfrutar de cada jornada.

Como es tradición, la Fiesta Provincial del Dulce de Leche volverá a ocupar un lugar central en la celebración. Productores de distintos puntos de la provincia participarán del concurso que distinguirá a los mejores dulces de leche, mientras que el público podrá recorrer los stands, conocer las diferentes variedades, participar de degustaciones y elegir sus favoritos.

La celebración recupera y pone en valor la identidad de Cañuelas como Cuna Nacional de la Industria Lechera, una historia estrechamente vinculada con el desarrollo de La Martona, empresa pionera de la actividad láctea argentina.

Tres noches de grandes espectáculos

La programación artística será otro de los grandes atractivos de esta edición, con tres espectáculos principales que prometen convocar a miles de espectadores.

El viernes 13 de noviembre, la apertura musical estará a cargo de Los Palmeras, una de las bandas más populares de la cumbia santafesina. El sábado 14 será el turno de Destino San Javier, con su reconocido repertorio de folklore argentino, mientras que el domingo 15, el cierre de la fiesta tendrá como protagonista a La Konga.

Además de los espectáculos centrales, la programación contará con la participación de artistas y bandas locales, que tendrán su espacio en los escenarios de la Expo.

El predio, de diez hectáreas, dispondrá de sectores destinados a expositores, espacios gastronómicos, escenarios, estacionamiento, sanitarios y servicios de asistencia y seguridad para recibir a los visitantes.

Con la consigna “Producción, Identidad y Encuentro”, Expo Cañuelas 2026 volverá a reunir en un mismo espacio lo mejor de la industria, el campo, el comercio, la educación, el turismo, la gastronomía y la cultura, consolidándose como una vidriera del desarrollo local y una oportunidad para mostrar el potencial de Cañuelas ante toda la región.