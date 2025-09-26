Fassi abrió la Semana Angus de Primavera en Cañuelas: “La obra pública debe ser política de Estado”

Compartir

La intendenta Marisa Fassi participó este martes de la apertura de la Semana Angus de Primavera 2025, en el marco de la 46ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25ª Exposición del Ternero Angus, que se desarrollan en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.

En su discurso, Fassi subrayó la trascendencia del evento para el distrito y para la ganadería argentina:

“Para Cañuelas es un orgullo ser parte nuevamente de esta edición de la Semana Angus de Primavera. Un evento importantísimo que reúne a representantes de todo el país, que pueden mostrar y poner en valor el trabajo, el esfuerzo, la producción y la excelencia de los productores ganaderos”.

La jefa comunal destacó también el crecimiento sostenido del distrito y la importancia de la articulación público-privada:

“Cañuelas es uno de los municipios que más ha crecido en la región. Y uno de los pilares para ese crecimiento es la sinergia entre el sector público y privado. Tanto el Mercado Agroganadero como el Polo Agrocomercial generan puestos de trabajo, mueven la economía, ponen en valor a Cañuelas y a la región”.

Finalmente, hizo un llamado a continuar acompañando con obras estratégicas el desarrollo del sector:

“Aspiramos a que la obra pública sea cuestión de Estado. Necesitamos, en este crecimiento del Mercado Agroganadero, que las rutas como la variante Cañuelas se impulsen nuevamente para seguir apoyando el desarrollo de este maravilloso mercado”.

En tanto, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, señaló:

“Quiero felicitar a los consignatarios que formaron este Mercado. Un esfuerzo muy grande para todos. Hoy nos encontramos con un mercado funcionando a pleno, con una gran actividad, con cuatrocientos cuarenta matarifes y abastecedores trabajando todos los días acá”.

“La raza Angus representa como raza pura y con sus cruzas el 75% del rodeo nacional, es a nivel global una marca que factura casi lo mismo que la marca Coca-Cola”, señaló.

Por su parte, el director del Mercado Agroganadero de Cañuelas, Alfonso Monasterio, destacó:

“Este mercado es fruto del esfuerzo conjunto de 44 consignatarios que lograron ponerse de acuerdo para invertir y construir un proyecto de esta magnitud. Hoy vemos un mercado funcionando a pleno, con una gran actividad y más de 400 matarifes y abastecedores trabajando diariamente. Esto demuestra la potencia de este polo que llegó para quedarse”.

La subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Carla Seain, remarcó:

“En cada una de sus ediciones hemos estado desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Agrario, acompañando a las mismas, entendiendo la importancia que tiene la producción ganadera en la provincia, donde se concentra más del cincuenta por ciento del stock ganadero a nivel nacional, y la raza Angus, en particular, tiene una participación por arriba del setenta por ciento en este mercado”.

“Hemos avanzado en un programa de prevención de enfermedades que nos permitirá tener más de ochocientos mil terneros al año, con un 65% de adhesión de los productores bonaerenses. También se ha anunciado un programa de cabañas de la Provincia de Buenos Aires a través de la red de chacras experimentales, lo que nos permitirá avanzar en la tipificación, donde Angus es protagonista”.

El subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Ing. Manuel José Chiappe Berisso, expresó:

“Todo lo que producimos tiene una demanda interna fuerte, pero la mayoría de los países del mundo están deseosos de la carne argentina”.

La Semana Angus de Primavera continuará durante toda la semana con juras, remates, capacitaciones y rondas de negocios, consolidando a Cañuelas como capital de los agronegocios y sede de uno de los encuentros más importantes de la ganadería argentina.