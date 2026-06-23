Fassi encabezó una emotiva Promesa de Lealtad a la Bandera junto a más de 1.500 estudiantes.

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En una de las jornadas más representativas del calendario escolar y patriótico, la intendenta Marisa Fassi encabezó este lunes el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional en la Plaza Belgrano, donde más de 1.500 alumnos y alumnas de cuarto año de las escuelas primarias de Cañuelas asumieron el tradicional compromiso con el símbolo patrio.

La ceremonia reunió a estudiantes de establecimientos públicos y privados, escuelas de educación especial y de adultos, junto a docentes, directivos, familias y autoridades educativas y municipales, en un encuentro que puso en valor la figura de Manuel Belgrano y los principios que inspiraron la creación de la bandera argentina.

Acompañada por funcionarios, concejales, consejeros escolares y representantes de la comunidad educativa, la jefa comunal tuvo a su cargo la toma de la promesa, uno de los momentos más emotivos de la jornada. En su mensaje destacó el legado de Belgrano y convocó a las nuevas generaciones a sostener los valores de libertad, unidad y amor por la patria.

“Manuel Belgrano creó nuestra bandera con los valores de la libertad y la unidad. Ustedes, hoy acá, van a prometer lealtad a nuestra bandera con los mismos valores”, expresó Fassi ante los cientos de niños y niñas que colmaron la plaza.

El acto, organizado de manera conjunta entre el Municipio y las autoridades educativas del distrito, comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Agrupación Sinfónica de la Provincia de Buenos Aires y contó además con la participación del padre Federico Sosa, quien brindó una bendición especial para los estudiantes.

La inspectora jefa distrital, Silvia Dickie, remarcó que la promesa constituye una de las ceremonias más importantes de la escuela primaria, ya que representa el compromiso de los alumnos con los valores democráticos y el respeto por la diversidad que simboliza la bandera nacional.

La jornada concluyó con el tradicional desfile de los estudiantes por la calle Libertad hasta la Plaza San Martín, cerrando una celebración que reafirmó el sentido de pertenencia, la identidad nacional y el compromiso de toda la comunidad educativa con los valores que representa la enseña patria.