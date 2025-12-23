Fassi impulsa becas y empleo joven en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.

Compartir

La intendenta Marisa Fassi recorrió este martes las instalaciones del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), donde mantuvo un encuentro con autoridades de la institución y avanzó en una agenda de trabajo conjunta vinculada al desarrollo productivo, educativo y laboral del distrito.

Durante la recorrida, la jefa comunal estuvo acompañada por el presidente del Mercado Agroganadero, Carlos J. Colombo; el coordinador general, Nicolás Franchini; el gerente de Movimiento de Hacienda, Jorge Longobuco; y el gerente de Infraestructura, Juan Masson. En ese marco, dialogaron sobre el funcionamiento del predio, los proyectos en marcha y las perspectivas de crecimiento del que constituye el principal polo ganadero del país.

Uno de los ejes del encuentro fue la presentación de una nueva propuesta de articulación entre el MAG y el Municipio, que contempla el otorgamiento de diez becas destinadas a estudiantes del distrito, las cuales serán difundidas en escuelas locales con el objetivo de generar oportunidades de formación y posterior inserción laboral en el propio mercado.

Estas becas se suman a otras iniciativas similares que el Mercado Agroganadero ya viene impulsando, consolidando una política sostenida de vinculación entre el sector productivo y el sistema educativo.

Asimismo, durante la visita se abordó la gestión conjunta que el MAG y el Municipio vienen realizando para el mantenimiento y la mejora del camino real de ingreso al mercado, una obra clave para la actividad cotidiana del predio.

Tras la recorrida, Marisa Fassi destacó que “el Mercado Agroganadero de Cañuelas es mucho más que un espacio de comercialización: es un motor estratégico para el desarrollo regional y una oportunidad concreta para generar empleo y futuro para nuestros jóvenes”.

La visita reafirma el compromiso del Municipio de Cañuelas de continuar fortaleciendo el vínculo con el Mercado Agroganadero, promoviendo iniciativas que generen oportunidades y consoliden el perfil productivo del distrito.