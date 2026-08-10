Fassi recibió a vecinos por los reclamos contra la Cooperativa Carboni.

El Municipio intimó a la prestadora eléctrica a brindar explicaciones por los fuertes aumentos en las facturas y los mecanismos utilizados para medir los consumos. Además, solicitará la intervención del OCEBA para realizar una evaluación técnica de la situación denunciada por vecinos de Uribelarrea y El Taladro.

La intendenta Marisa Fassi encabezó una reunión con vecinos de Uribelarrea y El Taladro para abordar los reclamos relacionados con el servicio eléctrico prestado por la Cooperativa Eléctrica Antonio Carboni Ltda., principalmente por los fuertes incrementos registrados en la facturación y las dudas planteadas respecto de la correcta medición de los consumos.

Tras escuchar los distintos planteos, el Municipio resolvió avanzar por dos vías: intimar formalmente a la Cooperativa Carboni para que brinde explicaciones sobre sus mecanismos de medición y facturación, y solicitar la intervención del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) para que evalúe técnicamente la situación denunciada por los usuarios.

La Cooperativa no asistió a la reunión

La Cooperativa Carboni había sido formalmente convocada a participar del encuentro, pero sus representantes no asistieron. Ante esta situación, el Municipio remitió una carta documento intimándola a presentarse el próximo miércoles en la sede municipal para mantener una reunión institucional.

En la intimación se exige que la prestadora brinde explicaciones e información sobre los métodos, criterios y procedimientos utilizados para la medición y facturación del servicio eléctrico a los usuarios de su jurisdicción.

Asimismo, el Municipio intimó a la Cooperativa a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para hacer cesar los cortes e interrupciones del servicio que pudieran resultar imputables a su actuación y garantizar una prestación adecuada, regular y continua, conforme a las obligaciones legales y reglamentarias vigentes.

La carta documento advierte además que el incumplimiento de la intimación, una incomparecencia injustificada o la persistencia de las conductas cuestionadas podrán derivar en medidas administrativas y legales, además de las sanciones que pudieran corresponder.

Pedido de intervención al OCEBA

Paralelamente, el Municipio gestionó una reunión con el OCEBA, prevista para los primeros días de la próxima semana. Allí concurrirán representantes municipales acompañados por un vecino de Uribelarrea y otro de El Taladro para presentar formalmente los reclamos.

El planteo ante el organismo provincial tendrá como eje solicitar una evaluación y auditoría técnica de los sistemas y procedimientos de medición.

El objetivo será determinar si los consumos facturados se corresponden efectivamente con la energía utilizada por los usuarios o si existen errores o inconvenientes técnicos, tal como sostienen los vecinos afectados.

Durante el encuentro, representantes de ambas localidades expusieron diferentes casos y manifestaron su preocupación por facturas que consideran excesivas en comparación con sus consumos habituales.

Además de la intendenta Marisa Fassi, participaron el secretario de Gestión y Seguridad, Fernando Jantus; la asesora de la Intendenta, Laura Rial; el secretario Legal y Técnico, Sebastián Demicheli; los concejales del bloque Fuerza Patria Sandra Cardoso y Fernando Abdo; y representantes de los vecinos de Uribelarrea y El Taladro.