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Tras convocar a más de 135 mil personas durante tres jornadas, la intendenta mantuvo un encuentro con emprendedores, artesanos, gastronómicos e instituciones. La celebración generó un impacto económico estimado en 2.200 millones de pesos.

Por Martín Aleandro

Luego del multitudinario regreso de la Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, la intendenta Marisa Fassi encabezó un encuentro con los protagonistas de una edición que marcó un récord de convocatoria.

La reunión, realizada durante el pasado fin de semana, permitió intercambiar experiencias, evaluar los resultados comerciales y analizar el impacto económico y productivo que dejó la celebración más importante del distrito, tras su ausencia en 2025.

Bajo el lema “Producción, Identidad y Encuentro”, la Expo Cañuelas 2026 reunió a más de 135 mil visitantes durante tres jornadas. La apertura oficial contó con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mientras que el cierre, con la actuación de La Konga, convocó a unas 60 mil personas.

Según las estimaciones, el evento generó un movimiento económico de 2.200 millones de pesos.

Los protagonistas de una edición récord

Durante el encuentro, Fassi destacó el compromiso y el trabajo de los más de 500 expositores que participaron de la muestra, en un contexto económico complejo para los distintos sectores productivos.

Esta edición contó con la participación de:

Más de 370 artesanos y emprendedores locales.

60 propuestas gastronómicas.

Más de 70 empresas, comercios, universidades y organismos públicos.

Más de 30 productores de dulce de leche.

Estos últimos llegaron desde diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar del tradicional concurso técnico y del Premio del Público.

El encuentro también sirvió para reconocer el esfuerzo de quienes, durante tres jornadas, fueron protagonistas de una propuesta que combinó producción, gastronomía, cultura, entretenimiento e identidad local.

Con cifras récord de asistencia y un importante movimiento comercial, la Expo Cañuelas volvió a consolidarse como una de las principales celebraciones populares y productivas de la región.