Feria Distrital de Ciencias: más de 90 proyectos educativos brillaron en Cañuelas.

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Con la participación de 86 establecimientos educativos y dos clubes de ciencia, la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología volvió a demostrar el compromiso de la comunidad educativa. Decenas de proyectos clasificaron a la instancia regional que se desarrollará en agosto en la ciudad de Luján.

Por: @oscarhh10

En las instalaciones del Colegio Silos de Cañuelas, ubicado en la localidad de Alejandro Petión, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, uno de los encuentros educativos más importantes del calendario escolar.

La muestra reunió a 86 instituciones educativas, entre escuelas públicas y privadas, además de dos clubes de ciencia, que presentaron cerca de 90 proyectos elaborados por alumnos y docentes. A ellos se sumaron otras instituciones que participaron con exposiciones fuera de competencia.

Tras la evaluación de los trabajos, clasificaron a la instancia regional las Escuelas Primarias N° 6, 9, 11, 17, 21, 23 y 35; las Escuelas Secundarias N° 9 y 15, el Colegio Don Bosco, el CEPT N° 33 y el CENS (Adultos) N° 451. También avanzaron los Jardines de Infantes N° 902, 904, 907, 915 y 917, junto con las Escuelas Especiales N° 501 y 502.

En el ámbito de la gestión privada también obtuvieron el pase a la siguiente instancia el IMEI con proyectos de nivel inicial y primario, el Colegio Silos con trabajos de primaria y secundaria, y el Instituto Nuestra Señora de Luján, con proyectos del nivel secundario.

Todos ellos representarán al distrito en la etapa regional, que se desarrollará el próximo viernes 14 de agosto en el Polideportivo de la ciudad de Luján.

«La feria es mi segundo amor»

Uno de los protagonistas de la jornada fue el docente Fabián Urruti, histórico referente de la Feria de Ciencias en Cañuelas, quien dialogó con cañuelasya.com y repasó la evolución que tuvo este espacio educativo a lo largo de más de dos décadas.

«Llevamos desarrolladas 22 ediciones de Feria de Ciencia. Yo comencé en 2004, aunque antes ya existían otras ferias en las que participé cuando era estudiante. En lo personal, la feria es mi segundo amor y una forma de vida. Siempre digo que soy el Mirtha Legrand de la feria, porque digo que me voy, pero el bichito de la feria y el amor que le tengo hacen que siga colaborando», expresó.

Urruti recordó que la primera edición que organizó contó apenas con 14 proyectos, muy lejos de la convocatoria actual.

«Cuando organizamos aquella primera feria en la Escuela Estrada había apenas 14 proyectos. Hoy ver una exposición con cerca de 90 trabajos me hace sentir que sembramos un futuro. Acá se ve el futuro de los alumnos que después serán grandes personas», señaló.

Alumnos protagonistas

El docente destacó que la feria representa mucho más que una competencia académica, ya que permite que los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas y defiendan sus investigaciones frente a especialistas.

«Con estos proyectos los alumnos dejan de ser solamente espectadores dentro del aula y pasan a ser protagonistas. Hablan, se comunican, defienden su trabajo ante la comunidad educativa y frente a los evaluadores que seleccionan los proyectos para la siguiente instancia», explicó.

Un crecimiento sostenido

Al analizar la evolución de la Feria de Ciencias, Urruti remarcó tanto el incremento en la cantidad de proyectos como el nivel alcanzado por los estudiantes.

«Me llena de orgullo ver el crecimiento que tuvo la feria. No solo aumentó la cantidad de trabajos, sino también la calidad. Los alumnos manejan un vocabulario técnico impresionante y saben adaptarlo según el público que los escucha. Eso ocurre desde el nivel inicial hasta los institutos y la universidad. Ese crecimiento es uno de los mayores orgullos de mis 36 años como docente», afirmó.

Finalmente, destacó que este desarrollo fue posible gracias al trabajo colectivo de muchas personas que acompañaron el proyecto a lo largo del tiempo.

«Esto no lo hice solo. Hubo muchísima gente que estuvo y que sigue estando, e incluso personas que ya no están entre nosotros. Siempre trabajamos en equipo. Recuerdo especialmente a Patricia Bottesi, con quien iniciamos este camino en una reunión en Las Heras. Después se sumaron Marcela Morales, Ariel Baldomá y actualmente Mirian Jakinczuk», expresó.

Antes de finalizar, Urruti agradeció el acompañamiento del Consejo Escolar, el Concejo Deliberante, la Municipalidad de Cañuelas, encabezada por la intendenta Marisa Fassi, y la Jefatura Distrital de Inspección, instituciones que colaboran año tras año para hacer posible la realización de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología.