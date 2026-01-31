Firmaron la concesión para instalar canchas de pádel en el predio El Cajón.

Compartir

La decisión fue aprobada en Asamblea por socias y socios del club. El proyecto contempla infraestructura deportiva, espacios sociales y la puesta en valor de una construcción histórica.

El pasado 29 de enero a las 21:43, se concretó la firma del contrato de concesión de un sector del predio El Cajón para el desarrollo de un nuevo espacio deportivo que incluirá canchas de pádel, vestuarios y un área de esparcimiento con parrillas al aire libre.

La medida se llevó adelante tras el correspondiente proceso de licitación y luego de que el proyecto fuera presentado y aprobado en Asamblea, con el voto de los socios que participaron de la convocatoria. Desde la institución destacaron la instancia participativa como un paso clave para legitimar la iniciativa.

A través de un mensaje institucional, las autoridades agradecieron “a todas las socias y socios que se acercaron, participaron y acompañaron este proceso”, y remarcaron que la participación activa refleja “el compromiso con el crecimiento del club”.

El proyecto no sólo apunta a ampliar la oferta deportiva, sino también a consolidar un nuevo espacio social dentro del predio. Además de las canchas y los vestuarios, se prevé la puesta en valor de la histórica casa ubicada en El Cajón, integrándola al nuevo esquema de uso del lugar.

Desde el club señalaron que continuarán “defendiendo cada espacio que pertenece a la institución” y priorizando el bienestar de sus integrantes, al tiempo que manifestaron su expectativa de que la concesión genere nuevas oportunidades de encuentro y actividad para la comunidad.

Por último, las autoridades agradecieron a la empresa a cargo de la concesión por su predisposición y por comprender los objetivos institucionales, y le desearon éxito en esta nueva etapa.

El desarrollo marca un nuevo capítulo en la infraestructura del club, con una apuesta que combina deporte, integración social y recuperación patrimonial.