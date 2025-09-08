Fuerza Patria celebra en Cañuelas: emoción y compromiso en el búnker.

Compartir

El búnker de Fuerza Patria, en la intersección de Sarmiento y Libertad, vibraba anoche con aplausos, banderas y cánticos. Con el 85% de las mesas escrutadas, la victoria oficialista se consolidaba: Pablo Domínguez, primer candidato a concejal, lideraba la lista con cerca del 45% de los votos, superando por más de 12 puntos a La Libertad Avanza.

Entre los militantes, se respiraba orgullo y emoción. Y fue Pipo Zampone, candidato a Consejero Escolar, quien abrió los discursos con un tono profundamente personal: “Pido disculpas que en estos últimos días de la campaña no pude estar. Pasé la semana más triste de mi vida porque perdí a mi viejo”, dijo, recibiendo un aplauso sentido de los presentes.

Pero Zampone no tardó en volver al eje de la militancia: “Yo hoy quería estar porque esto es la vida, esto es la militancia. Sin política no vamos a ningún lado”. Recordó un momento que lo marcó durante la campaña: un joven de 16 años que aseguraba que no iría a votar terminó convencido por los argumentos de los compañeros: “Ese pibe se fue diciendo: ‘me parece que voy a votar’, porque entendió que esto es importante para su vieja, para su abuela, para su vecino. Eso es lo que hacemos: llevar al pueblo argentino a entender que sin política no vamos a ningún lado”.

El candidato cerró su intervención con un mensaje político directo: “Pongámosle un freno a este gobierno que se tiene que terminar. Hoy el peronismo en la provincia de Buenos Aires ha dado una clase de democracia. Tenemos que seguir militando, porque en octubre la volvemos a dar vuelta y en el 27 volvemos a ser gobierno”.

Luego, tuvo su momento Pablo Domínguez, visiblemente emocionado, y contagió a la militancia con su cercanía: “Tengo una emoción que no me entra en el cuerpo. Desde el primer momento que comencé a caminar esta campaña, sentí cómo Marisa, cómo Gustavo y cada uno de los dirigentes, compañeras y compañeros pusieron el cuerpo a militar esta lista, porque sabíamos que esto era lo mejor para mi pago, para Cañuelas”.

Domínguez destacó la fuerza de la militancia frente a los obstáculos: “Cuando más odio nos metían, cuando peor nos trataban, cuando más nos castigaban, fuimos y le llenamos la urna de amor, de compromiso y de militancia. Esto es lo que somos: un movimiento político que se compromete con cada uno de los vecinos y con esta ciudad hermosa, que ha demostrado que tiene una mujer que gestiona con el corazón”.

Con un final emotivo, el futuro concejal reafirmó su compromiso con los vecinos: “Es un orgullo para mí ser el primer concejal por Fuerza Patria. Amo este rinconcito de la provincia de Buenos Aires y no les quepa la menor duda: voy a ser el primer vecino que estará al lado de cada uno de los que me necesiten en el Concejo Deliberante”.

La jornada no estuvo marcada únicamente por los discursos de Zampone y Domínguez. También hicieron uso de la palabra Quique Alcoba, Valeria Ríos, Gustavo Arrieta y la intendenta Marisa Fassi, quienes celebraron la victoria, agradecieron a la militancia y reafirmaron el compromiso de Fuerza Patria con cada rincón del distrito.