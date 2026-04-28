Fútbol barrial: se disputó la cuarta fecha con más de 1.400 chicos en cancha.
La tradicional competencia local volvió a llenar de vida el predio de Sarmiento, con una nueva jornada cargada de partidos, goles y participación en todas las categorías.
Por: @oscarhh10
El pasado domingo 26 de abril se llevó a cabo la cuarta jornada del tradicional fútbol barrial de Cañuelas, un certamen que reúne a más de 1.400 chicos y chicas de distintos puntos del distrito.
El epicentro de la actividad fue el predio deportivo de la Sociedad de Fomento Sarmiento, ubicado en Basavilbaso y J. J. Paso, donde se desarrollaron una gran cantidad de encuentros en simultáneo.
Cabe recordar que la edición 2026 del torneo lleva el nombre “Bicentenario, A Puro Potrero, Somos de Barrio, Islas Malvinas”, en homenaje a las raíces del fútbol infantil y su fuerte identidad comunitaria.
A continuación, los resultados correspondientes a la cuarta jornada:
Categoría 2009/2010
- LF La Unión “A” 0 – Casares 3
- Sarmiento “A” 0 – FC La Unión “B” 0
- Petión 2 – Sarmiento “B” 0
- Club Luján 1 – La Unión Verde 2
- Club Alianza “B” 0 – Libertad Unido 0
- Villa Adriana “B” 0 – Villa Adriana “A” 3
- Club FILA 0 – Club Alianza “A” 0
Categoría 2011/2012
- Villa Adriana 2 – Club FILA 1
- Sarmiento “A” 0 – Sarmiento “B” 1
- Unión Verde “B” 2 – Libertad Unido 1
- Club Luján 3 – Club Alianza “A” 2
- Unión Verde “A” 2 – Petión 2
- Casares 1 – Club Alianza “B” 2
Categoría 2013/2014
- Unión Verde 0 – Club Alianza 0
- Petión 1 – FC La Unión “A” 2
- Sarmiento “B” 6 – FC La Unión “B” 0
- Sarmiento “A” 0 – Club FILA 3
- Club Luján 3 – Libertad Unido 0
Categoría 2015/2016
- FC La Unión 6 – Sarmiento 0
- La Unión Verde 0 – FC La Unión “B” 0
- Club Luján 0 – FC La Unión “C” 2
- Club Alianza 6 – Casares 0
- Petión 0 – Libertad Unido 0
Categoría 2017/2018
- FC La Unión “A” 0 – Sarmiento 3
- Club Luján 3 – FC La Unión “B” 0
- Petión “B” 0 – FC La Unión “C” 6
- Petión “A” 0 – Club Alianza 2
- Libertad Unido 5 – Club FILA 0
Categoría femenina
- Petión 0 – FC La Unión “B” 0
- FC La Unión “A” 0 – Club Alianza 0
- Sarmiento 1 – Libertad Unido 0
- Club FILA “B” 0 – Club FILA “A” 2