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Fútbol barrial: se disputó la cuarta fecha con más de 1.400 chicos en cancha.

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La tradicional competencia local volvió a llenar de vida el predio de Sarmiento, con una nueva jornada cargada de partidos, goles y participación en todas las categorías.

Por: @oscarhh10

El pasado domingo 26 de abril se llevó a cabo la cuarta jornada del tradicional fútbol barrial de Cañuelas, un certamen que reúne a más de 1.400 chicos y chicas de distintos puntos del distrito.

El epicentro de la actividad fue el predio deportivo de la Sociedad de Fomento Sarmiento, ubicado en Basavilbaso y J. J. Paso, donde se desarrollaron una gran cantidad de encuentros en simultáneo.

Cabe recordar que la edición 2026 del torneo lleva el nombre “Bicentenario, A Puro Potrero, Somos de Barrio, Islas Malvinas”, en homenaje a las raíces del fútbol infantil y su fuerte identidad comunitaria.

A continuación, los resultados correspondientes a la cuarta jornada:

 Categoría 2009/2010

  • LF La Unión “A” 0 – Casares 3
  • Sarmiento “A” 0 – FC La Unión “B” 0
  • Petión 2 – Sarmiento “B” 0
  • Club Luján 1 – La Unión Verde 2
  • Club Alianza “B” 0 – Libertad Unido 0
  • Villa Adriana “B” 0 – Villa Adriana “A” 3
  • Club FILA 0 – Club Alianza “A” 0

 Categoría 2011/2012

  • Villa Adriana 2 – Club FILA 1
  • Sarmiento “A” 0 – Sarmiento “B” 1
  • Unión Verde “B” 2 – Libertad Unido 1
  • Club Luján 3 – Club Alianza “A” 2
  • Unión Verde “A” 2 – Petión 2
  • Casares 1 – Club Alianza “B” 2

 Categoría 2013/2014

  • Unión Verde 0 – Club Alianza 0
  • Petión 1 – FC La Unión “A” 2
  • Sarmiento “B” 6 – FC La Unión “B” 0
  • Sarmiento “A” 0 – Club FILA 3
  • Club Luján 3 – Libertad Unido 0

 Categoría 2015/2016

  • FC La Unión 6 – Sarmiento 0
  • La Unión Verde 0 – FC La Unión “B” 0
  • Club Luján 0 – FC La Unión “C” 2
  • Club Alianza 6 – Casares 0
  • Petión 0 – Libertad Unido 0

 Categoría 2017/2018

  • FC La Unión “A” 0 – Sarmiento 3
  • Club Luján 3 – FC La Unión “B” 0
  • Petión “B” 0 – FC La Unión “C” 6
  • Petión “A” 0 – Club Alianza 2
  • Libertad Unido 5 – Club FILA 0

 Categoría femenina

  • Petión 0 – FC La Unión “B” 0
  • FC La Unión “A” 0 – Club Alianza 0
  • Sarmiento 1 – Libertad Unido 0
  • Club FILA “B” 0 – Club FILA “A” 2

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