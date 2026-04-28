Fútbol barrial: se disputó la cuarta fecha con más de 1.400 chicos en cancha.

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La tradicional competencia local volvió a llenar de vida el predio de Sarmiento, con una nueva jornada cargada de partidos, goles y participación en todas las categorías.

Por: @oscarhh10

El pasado domingo 26 de abril se llevó a cabo la cuarta jornada del tradicional fútbol barrial de Cañuelas, un certamen que reúne a más de 1.400 chicos y chicas de distintos puntos del distrito.

El epicentro de la actividad fue el predio deportivo de la Sociedad de Fomento Sarmiento, ubicado en Basavilbaso y J. J. Paso, donde se desarrollaron una gran cantidad de encuentros en simultáneo.

Cabe recordar que la edición 2026 del torneo lleva el nombre “Bicentenario, A Puro Potrero, Somos de Barrio, Islas Malvinas”, en homenaje a las raíces del fútbol infantil y su fuerte identidad comunitaria.

A continuación, los resultados correspondientes a la cuarta jornada:

Categoría 2009/2010

LF La Unión “A” 0 – Casares 3

Sarmiento “A” 0 – FC La Unión “B” 0

Petión 2 – Sarmiento “B” 0

Club Luján 1 – La Unión Verde 2

Club Alianza “B” 0 – Libertad Unido 0

Villa Adriana “B” 0 – Villa Adriana “A” 3

Club FILA 0 – Club Alianza “A” 0

Categoría 2011/2012

Villa Adriana 2 – Club FILA 1

Sarmiento “A” 0 – Sarmiento “B” 1

Unión Verde “B” 2 – Libertad Unido 1

Club Luján 3 – Club Alianza “A” 2

Unión Verde “A” 2 – Petión 2

Casares 1 – Club Alianza “B” 2

Categoría 2013/2014

Unión Verde 0 – Club Alianza 0

Petión 1 – FC La Unión “A” 2

Sarmiento “B” 6 – FC La Unión “B” 0

Sarmiento “A” 0 – Club FILA 3

Club Luján 3 – Libertad Unido 0

Categoría 2015/2016

FC La Unión 6 – Sarmiento 0

La Unión Verde 0 – FC La Unión “B” 0

Club Luján 0 – FC La Unión “C” 2

Club Alianza 6 – Casares 0

Petión 0 – Libertad Unido 0

Categoría 2017/2018

FC La Unión “A” 0 – Sarmiento 3

Club Luján 3 – FC La Unión “B” 0

Petión “B” 0 – FC La Unión “C” 6

Petión “A” 0 – Club Alianza 2

Libertad Unido 5 – Club FILA 0

Categoría femenina