Gran celebración: Escuela N°21 festejó sus 75 años.

El pasado feriado por el 17 de agosto no fue una más para la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°21 «Patricias Argentinas», ubicado en lo localidad cañuelense de Santa Rosa. Dada por la resolución de la escuela el 17 de agosto de 1949 nació la institución. Considerada escuela rural, se ubica a escasos metros del límite entre Cañuelas y Marcos Paz, actualmente cuenta con tan solo 5 aulas. En turno mañana cursa 3er año, por la tarde cursa 1ro y 2do año, al tiempo que tienen jornada completa

4to, 5to y 6to año. En total son 114 alumnos. El viernes se desarrolló el acto central con presencia de la comunidad educativa, autoridades municipales, educativas y de vialidad.

Por: Oscar Heredia.

HISTORIA

Hace mucho tiempo en la localidad de Santa Rosa, inmigraban portugueses e italianos con el propósito de trabajar, pero no venían solos… junto a ellos venían sus familias. Por aquellas épocas la zona era de quintas de verduras, chancherías y hornos de ladrillos.

Entre esas familias había una preocupación … sus hijos debían educarse y no había una escuela cerca, vieron la necesidad de trabajar juntos para crear una escuela y así lo hicieron.

Allá por 1946 los niños del barrio recorrían casi 2km de calles de tierra para asistir a la escuela 16 pero hacía falta una escuela para los niños de la zona y para ello las familias se reunieron y se organizaron para tratar de fundar un centro educativo.

Fueron a ver un rematador, y luego consiguieron un terreno que fue donado por la familia Castro, donde actualmente está la escuela. Abrieron cimientos y empezaron a levantar paredes. Hubo director de obra y ayudantes: Manuel Marques Castro, Héctor Manuela Castro, Antonio Castro, José Folgueiras, José López, Constantino Fernández, Emir Messe, Juan Musse y José Oliveras.

Se consiguieron donaciones como los ladrillos de Panizo y Belagardi, la ventana de Roberto Di Pardo y el mástil Caeiro Hnos.

En mayo de 1949 comenzó a funcionar la escuela y su primera directora fue Ida Salerno. Según se registra su testimonio la escuela era precaria, tenía pisos de tierra y un cuartito con cosas vieja, luego de un tiempo lo pusieron en condiciones y fue la segunda aula. Por aquella época no tenían portera, así que era ella quien preparaba leche caliente para los alumnos.

Se hizo una sola aula con cocina y dos baños. Todo asentado en barro y revocado.

Para el año 1959 o 1960 se hizo la elección del nombre de la escuela y de tres propuestas se eligió Patricias Argentinas (en ese momento era Graciela Raffo la Directora).

En 1967 un temporal de lluvia ocasionó el desborde del río y trajo una gran inundación y la escuela los testimonios encontrados registran que quedó cubierta por mas de un metros de agua todo el material de la escuela se perdió.

Por 1973 las quintas cercanas proveían de electricidad a la escuela.

Cuando comenzó a funcionar eran 20 alumnos y luego aumentó a 40 para ese momento comenzaron a funcionar las dos aulas. En poco tiempo la comunidad creció y esos cambios se vieron reflejados en la escuela.

Otro temporal del año 2002 fuertes vientos volaron los techos dejando un edificio deteriorado – las chapas terminaron a 100m – pero con ayuda de la comunidad y el trabajo del Consejo Escolar pudo volver a la normalidad. Y la tarea de la escuela no cesaba, la comunidad seguía creciendo.

De dos aulas pasaron a tres. En 2015 llegaría el padrinazgo de Vialidad y la construcción de dos aulas más, un baño para docentes y la galería que actualmente está.

En 2017 y 2018 dos grandes inundaciones provocaron que la actividad escolar se desarrollara en el Club Social y deportivo Santa Rosa.

Grandes avances en torno a la educación se vivían por aquella época quinto y sexto año comenzaba a funcionar en jornada completa con orientación en artística.

DIRECTORA

Desde cañuelasya.com dialogamos con la directora Gisela Quiroga (desde 2020) quien nos comentó «realmente soy muy feliz en la escuela. La comunidad educativa es hermosa. Los niños y niñas conservan las actividades de recreo de jugar a la bolita, saltar la soga, jugar a la pelota.. es un placer verlos». Asimismo agregó «el equipo docente en su mayoría son titulares y tienen conocimiento de la trayectoria de cada niño, eso es un beneficio a la hora de enseñar y aprender, las familias que son parte de cooperadora son muy amables y siempre están dispuestos a colaborar en beneficio del bienestar de los niños».



EGRESADA 2001

En contacto con una exalumna, Julieta Gamardo, nos expresó «mi paso por la escuela fue muy feliz, comprender el sentido de comunidad más allá de lo pedagógico, fue emocionante reencontrarme con todas las docentes». Además agregó «aprendí mucho, a querer a la comunidad, al barrio». Con respecto a los recortes a los fondos educativos expresó «vivo con mucha preocupación el ataque a la escuela pública y los intentos por desfinanciarla». Por último comentó «recuerdo el viaje de egresados a Villa Gesell en tren, fue algo único y para muchos fue la primera vez de ver el mar».