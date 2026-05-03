Gran debut de “Cañuelas Corre”: más de 300 atletas dijeron presente en el Día del Trabajador.

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La primera edición de la prueba organizada por el Cañuelas Fútbol Club reunió a corredores locales y de la región en una jornada deportiva que movilizó a toda la ciudad.

Por: @oscarhh10

En el marco del Día del Trabajador, Cañuelas vivió una jornada deportiva destacada con la realización de la primera edición de “Cañuelas Corre”, una competencia que combinó deporte, participación comunitaria y un fuerte sentido de pertenencia local.

La prueba contó con distancias de 3K, 5K y 10K, y reunió a más de 300 atletas, mientras que alrededor de 800 personas formaron parte del movimiento general del evento. La largada y llegada tuvo lugar en la sede del Cañuelas Fútbol Club, epicentro de una mañana fresca y nublada que acompañó el desarrollo de la competencia.

El circuito recorrió arterias principales de la ciudad como Lara, Libertad y Del Carmen, entre otras, en un trazado que permitió integrar distintos puntos urbanos bajo un mismo espíritu deportivo. La organización estuvo a cargo del club “tambero”, con el acompañamiento de integrantes de la comisión “Albirroja”, además del trabajo articulado con Bomberos Voluntarios, personal de Tránsito y el servicio de ambulancia, garantizando la seguridad de todos los participantes.

La jornada también tuvo un atractivo adicional con la presencia de la Asociación de Vehículos Antiguos de Cañuelas, que expuso parte de su colección y sumó color a un evento que trascendió lo estrictamente deportivo.

La palabra del presidente

En diálogo con CañuelasYa, el presidente del club, Mauro Arrieta, expresó su satisfacción por el desarrollo de esta primera experiencia:

“La verdad que nos dejó muy contentos a todos. Era nuestra primera vez organizando algo así y, si bien cuesta, salió mejor de lo que esperábamos”.

Además, destacó el objetivo institucional detrás del evento:

“Lo principal era visualizar al club, sacarlo a la calle. Ya estamos pensando en la edición del 1° de mayo de 2027, con la idea de que sea el doble de lo que fue esta”.

Resultados destacados

En la distancia principal de 10K, en la categoría caballeros, el ganador fue Cristian Carvallo (equipo “Una +”), con un tiempo de 35’32. El segundo lugar fue para Juan Ramírez, también de “Una +”, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Ismael Sosa, representante de “Iron Cañuelas”.

En damas, la vencedora fue Belén Ferreyra (equipo “Una +”), con un registro de 43’53. La escoltó Estefanía Andrade (“Iron Cañuelas”), y completó el podio Paula Adot, del equipo “Cañuelas Run”.

Agradecimiento del club

Desde el Cañuelas Fútbol Club expresaron un especial reconocimiento a todos los que hicieron posible esta primera edición:

“Queremos agradecer el trabajo que realizan día a día todas las disciplinas de nuestra institución, a sus respectivas comisiones, a nuestros profes y a nuestros deportistas, que sienten la camiseta y defienden nuestros colores en cada competencia. Por eso pudimos realizar esta maratón como tantas otras actividades.

Gracias a todas las familias que son parte de este camino y que siempre buscan lo mejor para el club.

Agradecemos también a todos los sponsors de nuestra querida comunidad, que entienden el rol fundamental que cumple un club en la sociedad y eligen apoyarnos y acompañarnos.

Gracias a la Municipalidad por comprender la importancia de generar estos espacios para la comunidad y por hacerlo posible en conjunto.

Gracias a todos y cada uno de los que forman parte de la familia del club.

Somos más que un club, somos familia”.

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