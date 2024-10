Gran inicio para la delegación de Cañuelas en los Juegos Bonaerenses 2024

Compartir

Este martes, la delegación de Cañuelas comenzó con fuerza su participación en los Juegos Bonaerenses 2024, compitiendo en una variedad de disciplinas deportivas y culturales en Mar del Plata. Los atletas de Cañuelas demostraron su compromiso y pasión, logrando destacados resultados en este primer día de actividades.

En Beach Vóley, los equipos de Sub 14 masculino y femenino comenzaron el día con sendas victorias por 2 a 0, marcando un sólido arranque en la competencia. Sin embargo, el equipo de Beach Vóley Sub 16 masculino no corrió con la misma suerte, cayendo 2 a 0 en un encuentro muy disputado.

Por su parte, en atletismo, Alma Labari brilló al finalizar primera en su serie de 80 metros Sub 14 No Federado, clasificándose así para la final de la disciplina. En el tenis de mesa, Morena Vestillero también dio una gran actuación al ganar 3 a 0 en la categoría Sub 14 femenino, mientras que en la categoría Sub 16 femenino, el equipo no pudo imponerse y cayó 3 a 0.

El equipo de padel Sub 14 femenino celebró un contundente triunfo, ganando 6 a 0 y 6 a 0 en su partido inaugural, mostrando un claro dominio en la cancha. En cestoball, el equipo Sub 15 no logró superar a su rival y perdió 20 a 10, mientras que el equipo Sub 18 revirtió la situación con una victoria aplastante de 24 a 2.

En el tenis Sub 18 masculino, el equipo de Cañuelas mantuvo el nivel con un sólido triunfo por 4 a 0 en ambos sets. En ajedrez, la jornada no fue favorable y el representante de Cañuelas fue derrotado. En básquet Sub 16, el equipo no pudo imponerse a Coronel Rosales, perdiendo por 16 a 10.

Durante la tarde, se disputaron más competiciones. En bochas, Cañuelas cayó ante Quilmes por 12 a 1, pero buscará la revancha mañana frente a Lincoln. En el pádel, el equipo perdió ajustadamente por 2 a 1 contra Laprida, con la esperanza de recuperarse mañana ante Carmen de Areco. Por otro lado, Gustavo Troiano en tenis de mesa logró una importante victoria por 2 a 1 sobre Saladillo, y mañana competirá frente al representante de Tres Arroyos.

El equipo de truco intergeneracional logró vencer a La Matanza en su primer enfrentamiento, pero no pudo mantener el ritmo en el segundo turno, cayendo ante General Alvear. Mañana definirán sus posibilidades frente a Vicente López en un partido decisivo.

Finalmente, el equipo de básquet femenino Sub 15 celebró una gran victoria ante Pergamino por 30 a 26, mientras que el cestoball Sub 15 cayó ante 9 de Julio. En contraste, el equipo de cestoball Sub 18 volvió a destacar con una victoria ante Guaminí. En fútbol tenis, Cañuelas ganó su primer partido por 2 a 0, con parciales de 15-8 en ambos sets. Además, la posta Sub 14 mixta se clasificó a la final, un hito emocionante para la delegación.

El día cerró con una gran victoria del equipo de vóley Sub 18, que ganó por 2 a 1, consolidando una jornada exitosa para la delegación de Cañuelas. En las últimas horas, los equipos de Beach Vóley Sub 14 tanto masculino como femenino volvieron a brillar con sendas victorias por 2 a 0, mientras que el equipo masculino Sub 15 fue derrotado por General Paz con un marcador de 2 a 0.

La delegación de Cañuelas sigue avanzando con gran determinación y entusiasmo, y espera continuar sumando éxitos en las próximas jornadas de los Juegos Bonaerenses.