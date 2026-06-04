Gran remate solidario a beneficio del Hogar San José.

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El próximo domingo 7 de junio desde las 10 de la mañana, el Hogar de Ancianos San José realizará un gran remate solidario con el objetivo de recaudar fondos para la institución. La actividad tendrá lugar en Basavilbaso 548 y contará además con servicio de cantina.

Durante la jornada se pondrán a la venta una amplia variedad de artículos, entre ellos muebles, antigüedades, juegos de té y café, elementos de bazar, aberturas y muchos otros objetos que fueron donados para colaborar con el hogar.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta solidaria, que además de ofrecer la posibilidad de adquirir distintos artículos a buenos precios, permitirá acompañar el trabajo diario que realiza la institución con sus residentes.

El evento se desarrollará al aire libre y, en caso de lluvia, será suspendido.

Gran Remate a Beneficio del Hogar San José

📅 Domingo 7 de junio

🕙 10:00 horas

📍 Basavilbaso 548

☕ Servicio de cantina

🌧️ Se suspende por lluvia

Una oportunidad para colaborar con una institución emblemática de la comunidad y contribuir a una causa solidaria.