Gustavo Arrieta participó en Curazao de encuentros regionales sobre acción climática y cooperación internacional

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El vicepresidente del PARLASUR, Gustavo Arrieta, participó en Curazao de una serie de reuniones de trabajo organizadas por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), en el marco de la conformación de la Comisión Especial del Caribe y de las jornadas de seguimiento de la Alianza Parlamentaria para la Acción Climática y la Transición Justa.

Durante las actividades, representantes parlamentarios de distintos países de América Latina y el Caribe debatieron sobre cooperación regional, seguridad alimentaria, cambio climático y los desafíos económicos y sociales que atraviesan actualmente las comunidades de la región.

Según se informó, uno de los ejes centrales de las jornadas estuvo vinculado al fortalecimiento de políticas comunes frente al impacto ambiental y climático, promoviendo además herramientas legislativas orientadas al desarrollo sostenible y a la integración regional.

Arrieta participó de los encuentros en representación del PARLASUR, espacio que viene acompañando distintas iniciativas vinculadas a la transición justa, el combate contra el hambre y la articulación parlamentaria regional en temas ambientales y sociales.

En sus redes sociales, el dirigente destacó la importancia del intercambio entre países y sostuvo que “en el multilateralismo, en el intercambio legislativo y en la articulación regional encontramos los caminos para construir herramientas comunes que nos permitan pensar un futuro más justo, sostenible e inclusivo para nuestros pueblos”.

Además, remarcó que las discusiones sobre seguridad alimentaria, cambio climático y cooperación internacional forman parte de una agenda cada vez más necesaria para América Latina y el Caribe, especialmente frente a los efectos económicos y sociales derivados de las transformaciones ambientales globales.