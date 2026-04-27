Gustavo López fue distinguido por la Legislatura y publicó una fuerte editorial sobre la actualidad del país.

El presidente de FORJA, con referentes en Cañuelas, fue reconocido días atrás por su trayectoria en la cultura. En paralelo, difundió un extenso análisis político sobre la situación nacional, que hizo llegar de manera particular a la localidad de Cañuelas y que reproducimos a continuación.

El dirigente político y presidente del partido FORJA, Gustavo López, fue distinguido días atrás por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su aporte a la identidad cultural porteña y su trayectoria en la gestión pública.

El reconocimiento se dio en el Salón San Martín, donde recibió una bandeja protocolar de manos de los legisladores Alejandro Grillo y Leandro Santoro, en un acto que reunió a referentes de la política y los derechos humanos.

En ese marco, López —quien también cuenta con referentes políticos en Cañuelas— volvió a posicionarse en la agenda pública tras difundir una extensa editorial con su mirada sobre la actualidad del país.

SIN LUGAR PARA EQUIVOCARSE

El gobierno de Milei está en una crisis sin fin, en una crisis que no tiene solución. Lo que resta de aquí en adelante es una carrera contra el tiempo: cuanto daño le puede hacer a la democracia, a la industria, a los jubilados, docentes, discapacitados, trabajadores y a todos aquellos que no se benefician con este modelo de destrucción del aparato productivo, supremacista, cruel e inhumano hasta el final del mandato, y por otro lado, en esta misma carrera están los que ganan, los que especulan, roban y se quedan con los pocos negocios rentables. Tratarán de hacerse de todo lo que puedan en el menor tiempo posible.

Todos en el mismo barco, los de abajo remando y los pocos de arriba, disfrutando.

¿Cómo llegamos hasta acá?, son muchos los factores. Sectores económicos cada vez más concentrados que durante más de una década horadaron a los gobiernos populares utilizando todo lo que estaba a su alcance y controlaban: los medios, la justicia y un sector de la política que se convirtió en cuentapropista. Para Kuider o Camau, basta un botón. Pero también, los errores y horrores cometidos por nuestros mismos gobiernos populares que no estuvieron a la altura del desafío que teníamos por delante.

Hoy no hay margen de error, no hay lugar para equivocarse. La derecha tiene un plan, a esta altura el nuevo Plan A, sacarse de encima a Milei porque no reelige y seguir gobernando con un nuevo/a candidato/a en el 2027. Es decir, seguir profundizando la desigualdad, con menos crueldad ostensible pero no con menor represión.

¿Y cuál es nuestro plan? ¿Tenemos alguno o se van a seguir peleando para que esto siga 4 años más?

Desde FORJA, como partido Nacional, creemos que hay que tener un programa de gobierno que se centre en discutir y proponer qué hacer con la deuda externa, en la recuperación del empleo, del salario y de la actividad económica. En cómo garantizamos salud para todos, educación de calidad y una apuesta fuerte a la ciencia y la tecnología. Sin un programa claro que resuelva los temas de la vida cotidiana, no hay alternativa del campo popular.

También debemos cambiar la forma de construcción de la política. En primer lugar, creemos que hay que construir un frente democrático y popular, con un programa claro y con una convocatoria amplia para la construcción del programa. Señalo dos antecedentes históricos. La Hora del Pueblo de la década del 70 y la Multipartidaria a comienzo de los 80.

Esos dos instrumentos políticos se construyeron a través de una convocatoria a una mesa de iguales, en los que el objetivo común era terminar con la dictadura y las proscripciones. Todos en la misma mesa con objetivos en común y después se competía electoralmente, pero con acuerdos esenciales.

Ahora, ya no tenemos enfrente a dictaduras militares, sí a un gobierno autoritario, antidemocrático, cruel, inhumano y devastador para la mayoría de los argentinos. Es urgente la convocatoria a una mesa democrática para discutir política y soluciones, las candidaturas serán la consecuencia del programa y de la competencia electoral interna, pero insisto, no nos podemos equivocar.

Hoy no hay democracia porque hay proscripciones y persecuciones políticas. No hay democracia con un Poder judicial cooptado por las corporaciones económicas, corrupto y que viola la Constitución de manera permanente. Una Justicia que tiene la venda de sus ojos corrida para un costado, mirando a los ricos, ignorando a los pobres y persiguiendo a opositores a este modelo.

Todas estas son urgencias que tenemos que resolver el primer día de gobierno, pero para hacerlo, tenemos que ganar la elección y ser gobierno.

FORJA está lista para formar parte de la reconquista de la democracia y la justicia social.

Gustavo López

Presidente de FORJA