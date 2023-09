HCANK: en una jornada histórica, se puso en marcha el angiógrafo y se inauguró la Terapia Infantil Pediátrica.

Compartir

La intendenta Marisa Fassi, junto con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, inauguró este lunes en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner el nuevo sector de Hemodinamia -donde ya funciona el nuevo angiógrafo- y la Terapia Intensiva Pediátrica con siete camas. Durante el acto, la Provincia también hizo entrega de una ambulancia 0Km completamente equipada que será destinada a la localidad de Uribelarrea.

Del acto participaron también el Administrador General de Vialidad Nacional; Gustavo Arrieta; el juez federal a cargo de la causa de la cuenca Matanza Riachuelo, Jorge Rodríguez; la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y los intendentes de Marcos Paz, Ricardo Curuchet y San Vicente, Nicolas Mantegazza.

También estuvieron el viceministro de Salud de la Nación, Alejandro Colia; la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, y las autoridades del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner: el presidente del Consejo Administrativo, Sergio Alejandre; el director Ejecutivo, Diego Cerrudo, además de los miembros del Consejo de Administración y los directores de cada área.

El acto se completó con la presencia de funcionarios, concejales, consejeros escolares, y representantes de diferentes instituciones de la comunidad.

En el comienzo de una emotiva jornada, las autoridades realizaron una recorrida en el marco de la que dejaron formalmente inaugurada la flamante sala de Terapia Intensiva Pediátrica, que cuenta con siete camas (una de ellas aislada), completamente dotadas de equipamiento de última generación: respiradores de cuidados críticos, respirador de alta frecuencia, monitores multiparamétricos de alta complejidad, central de monitoreo, colchón térmico, además de bombas de infusión a jeringa y volumétrica, carro de paro y desfibrilador bifásico.

Posteriormente, y en el marco de la misma recorrida se llevó a cabo el corte de cintas de la Sala de Hemodinamia, que cuenta con el angiógrafo digital adquirido para reemplazar el que fuera retirado por la gestión de Cambiemos en el año 2017.

Se trata de un equipo de última generación que permite realizar estudios e intervenciones de alta complejidad como angiografía coronaria, aortograma torácico, angiografía pulmonar, angiografía intracerebral, y procedimientos aptos para cardiopatías pediátricas, entre otros. El servicio cuenta también con una sala de recuperación de pacientes de 4 camas, con monitores multiparamétricos, carro de paro y desfibrilador bifásico.

Finalizando la recorrida, las autoridades descubrieron una placa que da cuenta de la recuperación y puesta en marcha definitiva del Hospital.

En el inicio del acto, el presidente del Consejo de Administración, Sergio Alejandre, fue el responsable de las palabras de bienvenida en nombre de las autoridades del Hospital. «Hoy es un día de mucha emoción, es un día de reivindicación de las políticas de salud, un día donde se ponen de manifiesto las políticas de equidad para todos los habitantes de la cuenca, de la Provincia y del País», afirmó, al tiempo que destacó que «esto no es producto de una casualidad, sino que esto es consecuencia de una política pública y un plan de desarrollo».

Marisa: «Una decisión política y un compromiso con la Salud Pública»

La intendenta Marisa Fassi dio la bienvenida a las autoridades y calificó al día como «histórico». «Estamos felices de ser parte de un gobierno que nos permite esto», aseguró la jefa comunal.

La intendenta agradeció a los y las trabajadoras de la Salud y a las instituciones que siempre defendieron la recuperación del Hospital. «Cuando venía pensaba en los logros en materia de salud pública que tuvimos en estos casi cuatro años. Este hospital fue importantísimo para todos los intendentes durante la pandemia, y gracias al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial pudimos equipar por completo, pasando de 5 camas con respirador a 57, y de 47 camas generales a más de 180; y eso nos permitió que todos nuestros vecinos y vecinas que lo necesitaron tuvieran una cama y un respirador», aseguró Marisa.

«Como hija de Cañuelas estoy orgullosa de formar parte de este gobierno nacional y provincial que nos permitió cumplir con este sueño de tener un hospital que ya es no solamente referencia en la provincia de Buenos Aires, sino en la Nación», agregó.

«Esta maravillosa institución está acá gracias a una decisión política, y se sigue fortaleciendo cada día porque hay un verdadero compromiso con la Salud Pública», sostuvo la intendenta.

Kicillof: «A este hospital lo vandalizó el propio estado en la gestión anterior»

Tras las palabras de la intendenta, se compartió en las pantallas un mensaje que hizo llegar el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.

«Este es un hospital en el que hemos invertido mucho, que fue central en la pandemia; es un hospital de referencia regional, pero que en la época de Matri y de Vidal lo vandalizaron», sostuvo en su mensaje el mandatario bonaerense. «Cuando uno dice se vandaliza piensa en un tercero, pero acá fue el propio estado. Había un equipamiento que se había comprado en la época de Cristina, entre ellos el angiógrafo, y lo sustrajeron y se lo llevaron a La Plata para reponer una inversión que no querían hacer», sostuvo el gobernador. «Hoy estamos reparando esta situación, dando más prestaciones a un hospital que está haciendo historia», agregó Kicillof.

Vizzotti: «La decisión política es transformar los presupuestos en realidades y derechos»

“Hoy es un día para celebrar”, aseguró la titular de la cartera sanitaria nacional Carla Vizzotti, quien calificó la apertura de estas salas como una verdadera “restitución y reparación que pone en valor la importancia de contar con un Estado presente y del trabajo articulado del Gobierno Nacional con las provincias, los municipios, los equipos del hospital y la comunidad”.

En ese sentido, Vizzotti adelantó la próxima entrega de un nuevo resonador para el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que forma parte de los 21 resonadores que la cartera sanitaria nacional se encuentra distribuyendo en todo el país en el marco del plan Reconstruir Salud.

Por otro lado, la ministra recordó que en el marco del plan Reconstruir Salud, una iniciativa del Gobierno Nacional para fortalecer la respuesta del sistema de salud en todo el territorio federal, se están entregando 344 ambulancias, 29 tomógrafos y 19 angiógrafos, donde se encuentra incluido el nuevo angiógrafo digital de alta definición que posee ahora el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. “Además durante la gestión se aumentó 400% la planta de este hospital. Eso es tranquilidad, bienestar, aguinaldo y más derechos para todas las trabajadoras y trabajadores”, agregó.

Por último, Vizzotti calificó de inédita la inversión realizada en salud por parte del Gobierno Nacional. “Esto es decisión política, es presupuesto, es ejecución, y es transformar ese presupuesto en realidades y derechos”, resumió la ministra.

Kreplak: «Hay que defender lo que hemos hecho»

El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak aseguró por su parte que «estamos haciendo una reparación histórica, que además de tecnología tiene algo de simbólico», destacó la importancia de que la zona cuente con un hospital de alta complejidad, con profesionales de la salud comprometidos. “Cañuelas puede crecer porque hay un hospital como este, acá no hay ningún hospital privado que pueda garantizar la salud de la población”, explicó.

“Si desfinanciamos la salud pública Argentina se va a transformar en un país mucho peor. Nosotros tenemos el mejor sistema de salud pública de Latinoamérica, estemos orgullosos. Seguramente hay cosas que mejorar, pero defendamos lo que hemos hecho”, agregó el ministro.

«El sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires es el sistema más grande de toda Latinoamérica. Estamos en 300.000 kilómetros cuadrados y si hay un accidente en cualquier lugar, en cualquier calle, en cualquier ruta, llega el sistema de atención pública. Si necesitamos cuidar a un pibe en una escuela, tenemos un centro de salud, en todos los municipios tenemos hospitales provinciales, tenemos hospitales nacionales», afirmó Kreplak al tiempo que llamó a defender ese sistema: «Defendamoslo porque si esto se destruye, se nos desfinancia el hospital. Por un malentendido, confusión, o un simpático en TikTok nos va a costar décadas y décadas después de la reconstrucción», aseguró.

Arrieta: «No queremos volver para atrás»

Finalmente, Gustavo Arrieta relató los orígenes del Hospital, construido a partir de la decisión del expresidente Néstor Kirchner y llevado adelante por Cristina Fernández de Kichner. En este sentido, comparó los recursos asignados luego por la gestión de Cambiemos: «tenía menos presupuesto que el hospital Marzetti que es municipal», afirmó.

«Hoy, el hospital Néstor Kirchner tiene un presupuesto de 14.000 millones de pesos por año. Porque para tener el equipamiento, tener el nivel de cobertura, tener la aparatología, significa que debe haber un Estado que invierta», explicó. «El año que viene, este hospital necesitaría más de 20.000 millones de pesos. Atentos, muy atentos todos, porque tardaron dos segundos en desfinanciarlo, y hoy nos están avisando a qué apuntan», advirtió Arrieta.

El funcionario cañuelense también destacó el rol del Hospital durante la pandemia: «Yo recuerdo noches con las camas a tope y que nos llamaban porque alguien que tenía una obra social importante, privada, cara, no podía conseguir la cobertura, no podía internarse en ningún lugar con respirador en la provincia de Buenos Aires y menos en Capital Federal», graficó sobre la importancia del sistema de salud pública.

«Estamos atravesando un momento histórico y se discute especialmente cuál es la salida a la Argentina. Y la salida a la Argentina no está en el pasado, no está en que este hospital vuelva a tener menos presupuesto, no está en que venga otro gobernante a llevarse el angiógrafo, no está en que no venga nunca el resonador, no está en que Cañuelas no tenga nunca universidad, porque ese país deja afuera 40 millones de argentinos, ese país deja afuera 10 millones de bonaerenses. La salida está en el futuro; con nuestros problemas volvió el angiógrafo y la inversión en salud pública fue récord. No queremos volver para atrás», aseguró.

«Nos sentimos orgullosos con Marisa cada vez que tenemos que recurrir a los servicios de este hospital. Este hospital ha construido un nombre y ha traspasado la frontera de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y eso es un logro de todos ustedes, pero también es una decisión política del gobierno nacional y del gobierno provincial de seguir invirtiendo. Es un día de fiesta», sintetizó Arrieta.