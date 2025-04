“Hijo de fuego”: Nueva función.

Compartir

Este sábado 12 de abril a las 21 horas se repone en El Cultivo la obra teatral “Hijo de fuego”, unipersonal a cargo de Mariano Aufranc con texto de Juan Manuel Rizzi.

Por Martín Aleandro

La primera función registró un lleno total de la sala, la misma que fue acompañada en su hall de entrada por una muestra de pinturas de Rodolfo Morfese que aún puede visitarse. El público aplaudió de parado, es una obra conmovedora que logra momentos de notable profundidad y sensibilidad. Inspirada en los personajes de la novela “El mundo guarda silencio. La tragedia de Cañuelas” de Laura Bonaparte.

El nivel actoral es destacable, la versatilidad de Sebastián Aufranc sobre el escenario plasma no solo el talento, sino también, el trabajo realizado sobre el guión.

Con un excelente trabajo en equipo que se pone de manifiesto durante la obra. “Hijo del fuego” cuenta con la dramaturgia a cargo de Juan Manuel Rizzi, música original de Juan Pablo Yorston y la dirección de Mariano Aufranc y Juan Manuel Rizzi. Actúa, Mariano Aufranc, luces y sonido realizado por Lautaro Mazzocchi.

Las Crónicas en off están a cargo de Susana Del Buono, Germán Hergenrether, Gladys Amundarain, Telma Martines, Mario Castelló y Cristian Cirigliano.

Los organizadores compartieron algunas críticas de la gente, enviadas por Whatsapp o a las redes: “Tuve la suerte de estar el sábado pasado en el estreno.

No sé la pierdan!”. “El texto, la multiplicidad de personajes que despliega el mismo actor es increíble, al igual que la puesta, la poética, la historia…”. “Altamente recomendable!!!”

Miguel Montes dijo: “Una obra que narra un interminable dolor. Una forma poética de decirlo. Una gran actuación. Los hechos narrados no son ficción. Imperdible”. Susana Frasseren también aludió diciendo: “Pese al contenido doloroso de la obra, todo se cuenta bellamente. No solo trae una época a nuestra memoria a través de las crónicas, lo único que podríamos llamar propiamente histórico, también redime en su poesía la herida que aún no cierra.

María Borlandelli afirmó: “La piedad, el desamparo humano, «el vacío de Dios» exceden los posicionamientos, e «Hijo de fuego» lo puede contar a través de cuatro personajes que se vuelven uno solo frente al horror”.

ESPECTÁCULO TEATRAL: HIJO DE FUEGO

Hijo ¿naciste? ¿Estás ahí? ¿Pudiste hacer ese viaje, hijo? ¿Viniste a este mundo? ¿O te quedaste todo el mundo para vos? Entre mis ojos y tu cordón, entre mi mirada y el fuego, todavía hay lugar. ¿Y qué es la vida más que un temprano rescate del abismo que nos rodea? Caminemos juntos, hijo, por última vez.

Entradas anticipadas por passline para el sábado 12 de abril:

Hasta el viernes 11 también se pueden comprar entradas en la Biblioteca Sarmiento (Lara y 25 de Mayo) a 9000 pesos.

El Cultivo se encuentra ubicado en De los Inmigrantes 1023, casi esquina 9 de Julio.