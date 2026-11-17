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El equipo dirigido por Dionel “La Vieja” Sánchez venció 83 a 82 a CEPA de Pontevedra en un final electrizante y consiguió una histórica clasificación a la tercera categoría del básquet nacional. Ahora buscará coronarse campeón del Pre-Federal frente a Casa de Padua.

Por Oscar H. Herrera @oscarhh10

El básquet de Cañuelas escribió una de las páginas más importantes de su historia. En la noche del lunes 16 de noviembre, el Club Cañuelas logró una victoria memorable ante CEPA de Pontevedra por 83 a 82, resultado que le aseguró su clasificación al Torneo Federal 2027, la tercera categoría del básquet argentino.

El conjunto albirrojo, dirigido por Dionel “La Vieja” Sánchez, alcanzó así un objetivo histórico: participar por primera vez en una competencia nacional de esta magnitud, marcando un antes y un después para la disciplina en el distrito.

El encuentro tuvo un desarrollo apasionante. Cañuelas llegó a sacar una ventaja de 12 puntos, pero una importante reacción del conjunto local llevó el partido a un cierre electrizante. Finalmente, el equipo tambero consiguió sostener la diferencia mínima y quedarse con una victoria que quedará grabada en la memoria del deporte cañuelense.

Ahora, por el título del Pre-Federal

Con la clasificación al Federal 2027 asegurada, Cañuelas afrontará una nueva instancia decisiva frente a Casa de Padua, en una serie de playoffs al mejor de tres encuentros que determinará al campeón del Pre-Federal.

El primer partido se disputará este viernes 20 de noviembre, con Cañuelas como local. El segundo encuentro será el domingo 22, en condición de visitante, mientras que, de ser necesario un tercer partido, se jugará el martes 24.

Aunque el principal objetivo de la temporada ya está cumplido, el plantel buscará cerrar el año de la mejor manera y sumar un nuevo título a su histórica campaña.

La emoción de Dionel Sánchez

En diálogo con CañuelasYa, el entrenador Dionel Sánchez expresó su satisfacción por el logro conseguido y destacó el esfuerzo de sus jugadores.

“Logramos poner al club en una competencia nacional. Anoche ganamos un partido que, como siempre les digo a los chicos, son partidos aparte, con sensaciones muy especiales, en una cancha complicada y con una localía muy fuerte”, señaló.

Sobre el desarrollo del encuentro, agregó: “Hicimos un muy buen partido, salvo en los últimos 40 segundos, cuando tuvimos muchas desconcentraciones en muy poco tiempo. Pero pudimos cerrarlo de la mejor manera y eso es muy importante”.

Cabe destacar que Cañuelas afrontó este compromiso sin dos jugadores fundamentales: Gonzalo Pereyra, quien se recupera de un pequeño desgarro, y Benjamín Marcó, ausente por un cuadro febril.

Pese a estas bajas, el equipo volvió a demostrar su fortaleza colectiva, uno de los aspectos que el entrenador considera fundamentales para explicar la gran campaña.

“Tengo un equipo formidable. Siempre rescato que lo que tiene este grupo es justamente eso, el equipo. Todos salieron a dar la cara y los chicos hicieron un trabajo extraordinario”, destacó Sánchez.

Otro dato que resalta la dimensión de la clasificación es la juventud del plantel. Según explicó el entrenador, el equipo tiene un promedio de edad de apenas 21,4 años.

“Tenemos un equipo muy joven. Ningún equipo con ese promedio de edad había clasificado al Federal, así que lo nuestro fue muy meritorio por la temporada que estamos transitando”, sostuvo.

¿Habrá refuerzos para el Federal 2027?

La histórica clasificación abre una nueva etapa para el básquet tambero y también genera expectativas sobre la conformación del plantel que disputará la competencia nacional.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar refuerzos, Sánchez prefirió mantener la atención en los compromisos que todavía restan disputar.

“Primero queremos terminar de la mejor manera. Se vienen desafíos hermosos, como jugar contra un rival estupendo como Casa de Padua. Queremos terminar el torneo lo más arriba posible y, si podemos ganarlo, mucho mejor”, expresó.

Un sueño cumplido después de 30 años

Más allá de los resultados deportivos, la clasificación tiene un significado profundamente personal para Dionel Sánchez, quien lleva tres décadas vinculado al básquet y mantiene un fuerte sentimiento de pertenencia con el Club Cañuelas.

“Es un año tremendo. Uno que viene hace 30 años remándola en dulce de leche… Era un sueño mío clasificar a un torneo nacional con el club del cual soy hincha”, manifestó emocionado.

El entrenador también destacó que el crecimiento deportivo de la institución no se limita al plantel superior, sino que alcanza a las divisiones formativas.

“Hicimos un gran año con la Primera y también con la U21, que son prácticamente los mismos pibes. Hemos clasificado a dos torneos nacionales. La U21 fue a Viedma a disputar un torneo nacional y perdimos con San Lorenzo. Son cosas muy importantes que llevan mucho, mucho tiempo”, recordó.

De esta manera, el club atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia basquetbolística, con una generación de jóvenes jugadores que logró posicionar a Cañuelas en el escenario nacional.

El agradecimiento a su familia

Sobre el final de la entrevista, Sánchez dedicó unas palabras especiales a quienes lo acompañaron durante tantos años de trabajo y esfuerzo.

“Quiero agradecer a mi familia, que es mi sostén. Son los que están permanentemente atrás, cuando a uno le va bien y también cuando le va mal. Siempre están firmes al pie del cañón”, expresó.

La clasificación al Federal 2027 representa mucho más que un resultado deportivo. Es la recompensa a años de trabajo, esfuerzo y compromiso de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que sostuvieron el crecimiento del básquet en el Club Cañuelas.

Con un plantel joven, una identidad colectiva consolidada y el sueño de competir a nivel nacional finalmente cumplido, el equipo tambero ya tiene asegurado su lugar en la historia del deporte cañuelense.