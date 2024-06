HOMENAJE AL «GRANDOTE» DE CAÑUELAS.

Compartir

AVAC Y EL MUNICIPIO PROYECTAN UN MONUMENTO DE JUAN CARLOS NESPRIAS

Días atrás en el palacio municipal la intendenta Marisa Fassi recibió a integrantes de la Asociados de Vehículos Antiguos de Cañuelas (AVAC). Para tratar de concretar un monumento en homenaje al automovilista cañuelense Juan Carlos Nesprias, fallecido en octubre de 2023.

De la reunión participaron el presidente de AVAC, Eduardo Gallardo; el vice, Carlos Iriarte; el secretario, Hugo Méndez y el 1° vocal, Héctor Frecino.

Tras la reunión Cañuelasya.com dialogó con Eduardo Gallardo.

Por: Oscar Heredia.

¿Están organizando un homenaje a Nesprias?

-Esto surge de las conversaciones que tenemos en las reuniones y salió el tema de Juan Carlos (Nesprias), se acerca un año de que no está con nosotros y salió el homenajearlo. Y surgió hacerle un monumento con algunas ideas de los que estábamos reunidos, le dimos un poco de forma y de eso salió que el monumento tendría que ser en un lugar público. El pueblo de Cañuelas tiene que tener un monumento de Juan Carlos, ya que él es la máximo representante del automovilismo para Cañuelas. Lo que él hizo quedó en la historia del automovilismo TC.

¿Qué dialogaron con la intendenta?

-Pedimos una reunión con Marisa (Fassi) y el viernes pasado nos recibió en su despacho, llevamos la idea y bueno… todo esto hay que darle forma, todavía está verde para nosotros. A ella le gustó la idea, inclusive salió de ella misma, cuando estábamos conversando, de ponerle el nombre Nesprias a una calle de Cañuelas ó a un barrio, a nosotros nos pareció perfecto. Y también la idea del monumento que llevamos.

¿El monumento se haría en qué lugar?

-Se habló de la plaza San Martín, frente al Club Cañuelas que es una de las esquinas de la plaza que no tiene monumento. También puede ser plaza Belgrano o en el óvalo de la ruta 205.

La idea es algo similar a la imagen de Carlos Vega, una silueta con un fondo blanco de la cara o del cuerpo de Juan Carlos y poner algunos coches de las categorías en las que él hizo su carrera automovilista.

También podría ser la silueta de un TC Roqueperense en el que empezó su carrera, la silueta del Dodge 120 que fue lo que lo llevó a la gloria a Juan Carlos y después lo último que estuvo con nosotros con los autos antiguos.

¿Hay alguien plazo para la obra?

-Con los plazos quisiéramos llegar a la primera semana de octubre, más o menos la idea es esa. Esto hay que darle forma, hay que llevarlo al Concejo Deliberante, todo tiene su tiempo. Después hay que hablar el tema del material, todavía de eso no hemos hablado.

¿En lo personal qué representa Nesprias para vos?

-Juan Carlos Nesprias simboliza lo máximo que tuvo Cañuelas. Así que la idea es hacer el monumento. Uno de los socios de AVAC está tratando de reunir datos del verdadero coche, del Dodge 120, que fue el primero con el que estuvo corriendo, sabemos que el coche existe. Juan Carlos en vida tuvo una reunión, se acercó al dueño y no se lo quiso vender. Así que vamos a reanudar las reuniones, vamos a ver si llegamos nosotros o este socio que sabe por donde buscarlo, ir y hablar con el dueño, tratar de conseguir el original. De última sino podemos conseguir el original, sino se puede veremos si se consigue armar una réplica exactamente igual al de 1985/88 y también sabemos nosotros (Carlitos nos lo dijo en vida) de cómo tiene que ser el auto. Sabemos desde las propagandas que él quería hasta los nombres que figure. Pero esto es para más adelante, porque necesitamos un espacio físico donde poder armar una especie de museo, cómo lo hay en todo pueblo donde hay un corredor de auto. Nosotros como representantes de los autos antiguos de Cañuelas queremos que Juan Carlos tenga su lugar en su ciudad que lo vio nacer, crecer y triunfar.