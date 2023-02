IMPORTANTES ANUNCIOS PARA EL HOSPITAL NÉSTOR KIRCHNER.

Compartir

El centro de Salud regional sumará durante el 2023 un nuevo angiógrafo, un resonador, una unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, un nuevo quirófano y un Centro de Día para Salud Mental. Los anuncios los llevó a cabo la intendenta Marisa Fassi durante un acto en homenaje al Dr. José María Penna.

La intendenta Marisa Fassi encabezó este viernes un acto en el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, en homenaje al reconocido médico infectólogo José María Penna, que vivió y ejerció en Cañuelas a fines del Siglo XIX y es considerado uno de los principales impulsores de la epidemiología en América Latina.

En dicho contexto se realizaron importantes anuncios para el presente año relacionados con inversiones y avances en el Hospital:

-Angiógrafo: el nuevo equipamiento ya fue adquirido por la Nación por un valor de alrededor de 190 millones; actualmente se encuentra en proceso de acondicionamiento el espacio destinado al funcionamiento del mismo y el sector de Hemodinamia.

-Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP): contará con siete camas, que se sumarán junto al equipamiento tecnológico, a las 185 camas con que ya cuenta el Hospital. La UTIP proveerá cuidados multidisciplinarios a pacientes con enfermedades complejas de diverso origen (médicas, quirúrgicas o traumáticas) y contará con un jefe de servicio coordinador, y especialistas en cardiología, cirugía, neurocirugía, traumatología, kinesiología y psicología.

-Nuevo quirófano: se sumará un quinto quirófano al Hospital, preparado para realizar circugías de alta complejidad, como neurocirugía y cirugía cardiovascular.

-Resonador Magnético: se encuentra en proceso de licitación, por un valor aproximado de 290 millones de pesos. Este equipamiento cubrirá una necesidad del servicio de diagnóstico por imágenes, muy útiles en una variedad de afecciones.

-Centro de Día de Salud Mental: se licitó la construcción de un sector exclusivo diurno para la atención de patologías relacionadas con la salud mental. Los Centros de Día se crean en el marco de la modificación de la Ley de Salud Mental N°26.657 para brindar atención ambulatoria, asegurando el derecho a la protección de la salud mental de las personas en pleno goce de los Derechos Humanos.

«Qué mejor lugar que éste para homenajear al Dr. Penna»

El acto se realizó como un homenaje al Dr. José María Penna, definido a partir de una ordenanza del Concejo Deliberante de Cañuelas, en honor a quien fuera uno de los primeros médicos de nuestro distrito. Además de la intendenta Marisa Fassi participaron el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el director Ejecutivo del Hospital, Diego Cerrudo; el presidente del Consejo de Administración, Sergio Alejandre; además de funcionarios municipales, concejales de ambos bloques legislativos, consejeros escolares y autoridades hospitalarias.

Tras el descubrimiento de una placa imponiendo el nombre de «José María Penna» al sector de Infectología, las autoridades hicieron uso de la palabra, destacando sobre todo la trascendencia de Penna en el campo de la Epidemiología, la Infectología y la salubridad pública, y también el rol que el Hospital Kirchner, así comos sus profesionales, desempeñaron durante la pandemia.

«Antes del acto, charlé un poco con la gente que estaba en el Hospital, y me encontré con dos abuelas que esperaban para ver a su nieto recién nacido; y cada uno de los pacientes con los que hablé estaban agradecidos con la atención que reciben acá», aseguró la intendenta Marisa Fassi quien pidió «un aplauso para todos los trabajadores de la Salud que permiten que este hospital sea lo que es».

«Qué mejor homenaje para este gran médico que fue el Dr.Penna que en este lugar, el Hospital que hizo frente a la pandemia más importante de la historia. Por acá pasaron más de 3 mil personas, entre ellas más de 800 fueron vecinos y vecinas de Cañuelas. Como intendenta y como vecina estoy más que agradecida por el trabajo que hicieron», agregó Marisa.

La intendenta también destacó las nuevas inversiones, y aseguró que «son fruto del trabajo mancomunado entre la Nación, la Provincia y el Municipio» que en sólo tres meses «pusieron en total funcionamiento este hospital, triplicando el personal, cuatriplicando el presupuesto, y equipándolo por completo, pasando de 5 camas con asistencia mecánica respiratoria a 57, y de 48 a 185 camas en total».

«Un reconocimiento a todos los que dejaron huella en la Salud Pública»

Durante el acto también hicieron uso de la palabra las autoridades del Hospital Regional.

«Para nosotros es un orgullo llamar el servicio de Infectología con el nombre de un médico tan prestigioso, que fue considerado el primer epidemiólogo de la Argentina, que tuvo una lucha incesante en enfermedades como la viruela, el cólera y la fiebre amarilla, realizando innovaciones muy importantes como la casa de aislamiento que hoy es el Hospital Muñiz, y su trabajo por la ley de vacunación de la viruela», aseguró el Dr. Diego Cerrudo, director del HCANK.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración, Sergio Alejandre, manifestó que «para nosotros es un honor y un orgullo, porque es una manera de integrar el Hospital a toda la comunidad; este es un reconocimiento a todos aquellos profesionales que dejaron su huella en la Salud Pública y el País».

También hizo uso de la palabra la Dra. Liucó Zubeldia Brenner, que integra el servicio de Infectología del HCANK: «esperamos que este nombramiento nos impulse a trabajar cada vez más y mejor para poder brindarle lo mismo al pueblo de Cañuelas y a toda la región».

“Nosotros llegamos en el 2019, y en plena pandemia vimos crecer este hospital. Nos encanta trabajar acá, lo sentimos nuestro, propio», agregó la profesional.

«Nos sentimos orgullosos de nuestro Hospital»

En tanto, Gustavo Arrieta enumeró también las obras previstas para el presente año, y elogió el funcionamiento del Hospital: «uno entra y lo que ve es un hospital vivo, con músculo, con potencia, por el que todos los días pasan entre quinientos y mil ciudadanos de la Cuenca Alta y de Cañuelas, y que este año va a tener un presupuesto de entre 8 y 10 mil millones de pesos».

«Nos sentimos orgullosos desde el Municipio, ¿cómo no nos vamos a apropiar de un hospital que nos da orgullo cada vez que venimos?, orgullosos de un hospital y un equipo que se cargó la pandemia al hombro», agregó también el funcionario cañuelense.

Arrieta también hizo referencia al debate legislativo previo a la imposición del nombre de Penna para el sector de Infectología: «en el momento de elegir la denominación del apeadero ferroviario que construye el Gobierno Nacional, se había generado una disyuntiva entre el nombre de Néstor Kirchner o José María Penna; y la indicación clara de la intendenta fue ´Néstor Kirchner y José María Penna».

«Estamos saltando inteligentemente por encima de una grieta que es falsa; podemos discutir políticas públicas, pero no podemos discutir a Néstor Kirchner y no podemos discutir a José María Penna. Tenemos que ponernos por encima de esas trampas que día a día pretenden construir aquellos que quieren dividirnos», afirmó Arrieta.

«Este es un hospital que en un esquema de decisiones políticas se proyecta hacia adelante, y esto es impotante», dijo también Arrieta al referirse a los avances previstos para este año, y cerró asegurando que «venimos a rendir homenaje, pero con algo mucho más profundo que esta placa, con la convicción de seguir avanzando en políticas públicas que consoliden las políticas sanitarias».