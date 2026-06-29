Industria, instituciones y accesibilidad, ejes de una jornada oficial en Cañuelas.

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La intendenta Marisa Fassi recibió este viernes a la diputada nacional Julia Strada para desarrollar una agenda de actividades centrada en el apoyo a la producción local, el fortalecimiento de las instituciones y el impulso de nuevas obras de accesibilidad en el distrito.

Por: @oscarhh10

La jornada comenzó con una recorrida por la planta de Visuar-Samsung, ubicada en el Parque Industrial Cañuelas. Allí, junto al secretario de Producción, Juan Ángel Cruz, fueron recibidas por el directivo de la empresa, Alejandro Schwartz, quien expuso el panorama que atraviesa el sector industrial en el actual contexto económico y los desafíos para sostener la producción y las fuentes de trabajo.

Posteriormente, las autoridades participaron de un encuentro en el Teatro de la Sociedad Italiana junto a representantes de instituciones deportivas, sociales, rurales y organizaciones vinculadas a las personas con discapacidad.

En ese marco, la intendenta hizo entrega de subsidios destinados a distintas entidades comunitarias y anunció la construcción de más de 30 nuevas rampas en diferentes puntos del distrito, con el objetivo de seguir mejorando la accesibilidad.

Durante su mensaje, Fassi destacó el papel que cumplen las instituciones en el crecimiento de la ciudad.

«Cuando hablamos de Cañuelas decimos que es uno de los municipios más lindos de la provincia de Buenos Aires y uno de los que más ha crecido. Ese crecimiento fue posible gracias al compromiso de cada una de las instituciones deportivas, sociales y rurales, que cumplen un rol fundamental de contención, enseñanza y acompañamiento para la comunidad», expresó.

La actividad permitió además intercambiar opiniones sobre la actualidad productiva del distrito y reafirmar el acompañamiento a las entidades intermedias, consideradas un pilar del desarrollo social de Cañuelas.